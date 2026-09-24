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Мантуров оценил готовность коммунальной инфраструктуры к зиме - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Мантуров оценил готовность коммунальной инфраструктуры к зиме
Мантуров оценил готовность коммунальной инфраструктуры к зиме - 24.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров оценил готовность коммунальной инфраструктуры к зиме
Готовность коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период в среднем по России составляет около 90%, при этом ряд систем требует особого внимания,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:16+0300
2026-09-24T17:31+0300
россия
денис мантуров
александр новак
марат хуснуллин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Готовность коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период в среднем по России составляет около 90%, при этом ряд систем требует особого внимания, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В четверг в правительстве России прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. В рамках подкомиссии обсудили вопрос готовности жилищно-коммунальной сферы, в том числе объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период. Заседание провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин. "В среднем по стране готовность коммунальной инфраструктуры составляет около 90%. Особого внимания требует состояние систем энерго-, тепло и водоснабжения, водоотведения, котельных и инженерных сетей", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина.
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россия, денис мантуров, александр новак, марат хуснуллин
РОССИЯ, Денис Мантуров, Александр Новак, Марат Хуснуллин
17:16 24.09.2026 (обновлено: 17:31 24.09.2026)
 
Мантуров оценил готовность коммунальной инфраструктуры к зиме

Мантуров: коммунальная инфраструктура готова к осенне-зимнему периоду в среднем на 90%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Готовность коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период в среднем по России составляет около 90%, при этом ряд систем требует особого внимания, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
В четверг в правительстве России прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. В рамках подкомиссии обсудили вопрос готовности жилищно-коммунальной сферы, в том числе объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период. Заседание провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин.
"В среднем по стране готовность коммунальной инфраструктуры составляет около 90%. Особого внимания требует состояние систем энерго-, тепло и водоснабжения, водоотведения, котельных и инженерных сетей", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина.
 
РОССИЯДенис МантуровАлександр НовакМарат Хуснуллин
 
 
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