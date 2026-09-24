https://1prime.ru/20260924/manturov-873654034.html

Мантуров оценил готовность коммунальной инфраструктуры к зиме

Мантуров оценил готовность коммунальной инфраструктуры к зиме - 24.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров оценил готовность коммунальной инфраструктуры к зиме

Готовность коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период в среднем по России составляет около 90%, при этом ряд систем требует особого внимания,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:16+0300

2026-09-24T17:16+0300

2026-09-24T17:31+0300

россия

денис мантуров

александр новак

марат хуснуллин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Готовность коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период в среднем по России составляет около 90%, при этом ряд систем требует особого внимания, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В четверг в правительстве России прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. В рамках подкомиссии обсудили вопрос готовности жилищно-коммунальной сферы, в том числе объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период. Заседание провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин. "В среднем по стране готовность коммунальной инфраструктуры составляет около 90%. Особого внимания требует состояние систем энерго-, тепло и водоснабжения, водоотведения, котельных и инженерных сетей", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, денис мантуров, александр новак, марат хуснуллин