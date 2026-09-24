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Кабмин направит 16 триллионов рублей бюджету Фонда медстрахования

Кабмин направит 16 триллионов рублей бюджету Фонда медстрахования - 24.09.2026, ПРАЙМ

Кабмин направит 16 триллионов рублей бюджету Фонда медстрахования

Правительство планирует выделить более 16 триллионов рублей бюджету Фонда обязательного медицинского страхования в течение трех лет, сообщил премьер-министр РФ... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:16+0300

2026-09-24T16:16+0300

2026-09-24T16:16+0300

финансы

общество

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство планирует выделить более 16 триллионов рублей бюджету Фонда обязательного медицинского страхования в течение трех лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства был рассмотрен в том числе проект бюджета Фонда медицинского страхования. Мишустин отметил, что за этим документом – оказание бесплатной первичной и скорой помощи пациентам, работа по профилактике заболеваний и своевременная диспансеризация, забота о тех гражданах, кому требуется специализированное, а порой и высокотехнологичное лечение, зарплаты врачей и остального персонала в системе здравоохранения. "Предусмотрели на эти цели в течение трех лет более 16 триллионов рублей", - добавил премьер. Он также назвал важным оперативное рассмотрение законодателями решений, которые представлены в документе. "О необходимости и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны говорил и глава государства (Владимир Путин - ред.). Такого подхода придерживались и при подготовке законопроекта о финансировании фонда", - заключил Мишустин.

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финансы, общество , михаил мишустин, владимир путин