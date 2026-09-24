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Более трети россиян никогда не постят мемы в рабочих чатах, показал опрос

Более трети россиян никогда не постят мемы в рабочих чатах, показал опрос - 24.09.2026, ПРАЙМ

Более трети россиян никогда не постят мемы в рабочих чатах, показал опрос

Более трети россиян никогда не постят мемы в рабочих чатах, при этом пользуются таким способом коммуникации с коллегами половина сотрудников, показало... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T08:27+0300

2026-09-24T08:27+0300

2026-09-24T08:27+0300

общество

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более трети россиян никогда не постят мемы в рабочих чатах, при этом пользуются таким способом коммуникации с коллегами половина сотрудников, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Мемами, гифками, юмористическими картинками и смешными видео в рабочих чатах регулярно делятся 10% офисных сотрудников, иногда - 51%, никогда - 39%", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Женщины делают это активнее мужчин: часто - 12% против 9% соответственно, время от времени - 54% сотрудниц против 48% сотрудников. Закономерно, что чем моложе работники, тем больше они делятся смешным контентом с коллегами. Так, среди сотрудников до 35 лет любители мемов составляют в общей сложности 73%, а среди тех, кто старше 45 лет, - только 45%. С ростом уровня дохода градус веселья в рабочей переписке снижается: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей часто делятся мемами 13%, иногда - 56%, никогда - 31%. В свою очередь, среди тех, кто получает от 150 тысяч, эти категории составляют 5%, 50% и 45%, соответственно. При этом сотрудники не считают, что подборка и рассылка веселого контента крадет рабочее время. Среди тех, кто часто выкладывает мемы в рабочих чатах, 94% утверждают, что за день успевают выполнить все рабочие задачи, среди тех, кто делает это периодически, - 88%, а среди тех, кто не делится ими никогда, - 84%. В свою очередь, среди эйчаров каждый пятый (22%) отмечает отрицательное влияние чрезмерного увлечения мемами на рабочий процесс. При этом 6 из 10 работодателей считают, что продуктивность и веселье в чатах никак не связаны. И только 5% говорят, что сотрудники, часто выкладывающие развлекательный контент в профессиональных чатах, работают лучше остальных.

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общество