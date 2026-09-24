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Минэк и "Дзен" запустили путеводитель по туристическим маршрутам России - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Минэк и "Дзен" запустили путеводитель по туристическим маршрутам России
Минэк и "Дзен" запустили путеводитель по туристическим маршрутам России - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минэк и "Дзен" запустили путеводитель по туристическим маршрутам России
Минэкономразвития совместно с платформой "Дзен" запускают путеводитель по туристическим маршрутам России "Маршрут построен", проект включает советы начинающим... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T10:46+0300
2026-09-24T10:51+0300
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самарская область
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подмосковье
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с платформой "Дзен" запускают путеводитель по туристическим маршрутам России "Маршрут построен", проект включает советы начинающим туристам, прогулки по экотропам и правила безопасности от МЧС, рассказала пресс-служба ведомства. "Дзен" совместно с Минэкономразвития России запускает "Маршрут построен" - путеводитель по туристическим маршрутам России. Проект объединяет советы начинающим путешественникам, маршруты по экотропам, рекомендации по снаряжению и правила безопасности от МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тематическом канале в "Дзене" собраны материалы о четырех видах активного туризма: горных и водных походах, хайкинге и велопоходах. Здесь туристы могут подобрать маршрут с учетом своей физической подготовки, свободного времени и интересов. "Проект показывает: начать ходить в походы можно без специальной подготовки и дорогостоящего снаряжения, если правильно выбрать маршрут", - добавили в пресс-службе. Там указали, что национальный туристический портал "Путешествуем.РФ" подготовил материалы об экологических тропах, экстремальных маршрутах и профессии гида. При этом Русское географическое общество представляет экотропы Самарской области, Подмосковья, Красноярского края и других регионов, а также подборки доступных локаций. В ведомстве подчеркнули, что дополнительно в тематическим канале "Дзена" собраны подборки туристических маршрутов по Свердловской и Тюменской области, Дальнему Востоку, Кавказу и Республике Алтай.
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бизнес, туризм, россия, самарская область, московская область, подмосковье, мчс
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Самарская область, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, МЧС
10:46 24.09.2026 (обновлено: 10:51 24.09.2026)
 
Минэк и "Дзен" запустили путеводитель по туристическим маршрутам России

Минэкономразвития и "Дзен" запускают путеводитель по туристическим маршрутам России

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с платформой "Дзен" запускают путеводитель по туристическим маршрутам России "Маршрут построен", проект включает советы начинающим туристам, прогулки по экотропам и правила безопасности от МЧС, рассказала пресс-служба ведомства.
"Дзен" совместно с Минэкономразвития России запускает "Маршрут построен" - путеводитель по туристическим маршрутам России. Проект объединяет советы начинающим путешественникам, маршруты по экотропам, рекомендации по снаряжению и правила безопасности от МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тематическом канале в "Дзене" собраны материалы о четырех видах активного туризма: горных и водных походах, хайкинге и велопоходах. Здесь туристы могут подобрать маршрут с учетом своей физической подготовки, свободного времени и интересов.
"Проект показывает: начать ходить в походы можно без специальной подготовки и дорогостоящего снаряжения, если правильно выбрать маршрут", - добавили в пресс-службе.
Там указали, что национальный туристический портал "Путешествуем.РФ" подготовил материалы об экологических тропах, экстремальных маршрутах и профессии гида. При этом Русское географическое общество представляет экотропы Самарской области, Подмосковья, Красноярского края и других регионов, а также подборки доступных локаций.
В ведомстве подчеркнули, что дополнительно в тематическим канале "Дзена" собраны подборки туристических маршрутов по Свердловской и Тюменской области, Дальнему Востоку, Кавказу и Республике Алтай.
 
БизнесТуризмРОССИЯСамарская областьМосковская областьПОДМОСКОВЬЕМЧС
 
 
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