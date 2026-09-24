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МЭР повысило прогноз роста реальных доходов россиян в 2026 году

МЭР повысило прогноз роста реальных доходов россиян в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР повысило прогноз роста реальных доходов россиян в 2026 году

Минэкономразвития России повысило прогноз роста реальных располагаемых доходов россиян в 2026 году до 1% с 0,8%, сообщил журналистам представитель министерства. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:34+0300

2026-09-24T17:34+0300

2026-09-24T17:41+0300

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России повысило прогноз роста реальных располагаемых доходов россиян в 2026 году до 1% с 0,8%, сообщил журналистам представитель министерства. Обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2027-2029 годы, который ранее в четверг был рассмотрен на заседании правительства предполагает рост реальных зарплат в 2026 году до 4%, в 2027 году - на 1,8%, в 2028 году - на 2,8%, в 2029 году - на 3%. Что касается, реальных располагаемых доходов россиян, в 2026 году они вырастут на 1%, в 2027 году - на 1,4%, в 2028 году - на 2,4%, в 2029 году - на 2,7%.

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