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МЭР прогнозирует рост добычи полезных ископаемых в 73 регионах России - 24.09.2026, ПРАЙМ
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МЭР прогнозирует рост добычи полезных ископаемых в 73 регионах России
МЭР прогнозирует рост добычи полезных ископаемых в 73 регионах России - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР прогнозирует рост добычи полезных ископаемых в 73 регионах России
Рост добычи полезных ископаемых ожидается в 73 регионах России на горизонте до 2029 года, говорится в прогнозе социально-экономического развития Российской... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:16+0300
2026-09-24T18:16+0300
россия
камчатский край
бурятия
приморский край
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Рост добычи полезных ископаемых ожидается в 73 регионах России на горизонте до 2029 года, говорится в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития России. "Добывающий сектор также будет обеспечивать положительный вклад в рост промышленного производства. На горизонте до 2029 года рост добычи полезных ископаемых ожидается в 73 регионах. Наибольший вклад будут давать регионы ДФО за счет развития добычи драгоценных, редкоземельных и прочих цветных металлов", - говорится в прогнозе. Отмечается, что среди регионов Дальневосточного федерального округа в числе лидеров по темпам роста ожидается Камчатский край, где добыча увеличится на 7,3% в среднем за год на периоде 2027-2029 годов, Бурятия с ростом на 7,0%, Еврейская автономная область (+5,9%), Приморский край (+5,5 %), Чукотский АО (+5,3%). При этом среди лидеров по росту добычи полезных ископаемых по всей России в базовом сценарии выделяют Тверскую и Калининградскую области с ростом на 17,6% и 10,8% соответственно, следует из представленной таблицы.
камчатский край
бурятия
приморский край
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40
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россия, камчатский край, бурятия, приморский край
РОССИЯ, Камчатский край, Бурятия, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
18:16 24.09.2026
 
МЭР прогнозирует рост добычи полезных ископаемых в 73 регионах России

МЭР: рост добычи полезных ископаемых ожидается в 73 регионах России до 2029 года

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Рост добычи полезных ископаемых ожидается в 73 регионах России на горизонте до 2029 года, говорится в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития России.
"Добывающий сектор также будет обеспечивать положительный вклад в рост промышленного производства. На горизонте до 2029 года рост добычи полезных ископаемых ожидается в 73 регионах. Наибольший вклад будут давать регионы ДФО за счет развития добычи драгоценных, редкоземельных и прочих цветных металлов", - говорится в прогнозе.
Отмечается, что среди регионов Дальневосточного федерального округа в числе лидеров по темпам роста ожидается Камчатский край, где добыча увеличится на 7,3% в среднем за год на периоде 2027-2029 годов, Бурятия с ростом на 7,0%, Еврейская автономная область (+5,9%), Приморский край (+5,5 %), Чукотский АО (+5,3%).
При этом среди лидеров по росту добычи полезных ископаемых по всей России в базовом сценарии выделяют Тверскую и Калининградскую области с ростом на 17,6% и 10,8% соответственно, следует из представленной таблицы.
 
РОССИЯКамчатский крайБурятияПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
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