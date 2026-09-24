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МЭР ожидает роста пассажирских перевозок морскими судами

МЭР ожидает роста пассажирских перевозок морскими судами - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР ожидает роста пассажирских перевозок морскими судами

Объем перевозок пассажиров морским транспортом в России к 2029 году вырастет к уровню 2025 года на 10,7%, следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:16+0300

2026-09-24T18:16+0300

2026-09-24T18:24+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем перевозок пассажиров морским транспортом в России к 2029 году вырастет к уровню 2025 года на 10,7%, следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, который опубликован на его сайте. "В 2025 году объем перевозок пассажиров морским транспортом вырос в 3,2 раза к уровню 2024 года и составил 5 миллионов человек, пассажирооборот вырос на 7,6% и составил 36,8 миллиона пассажиро-километров. ... Объем перевозок пассажиров на морском транспорте в 2029 году по базовому варианту прогнозируется на уровне 5,6 миллиона человек (+10,7% к уровню 2025 года), пассажирооборот – 0,06 миллиарда пассажиро-километров (+61,9%)", - говорится в материалах ведомства. Уточняется, что в консервативном варианте пассажирооборот составит 0,04 миллиарда пассажиро-километров (+11,5% к уровню 2025 года), объем перевозок – 4,7 миллиона человек (-6,4%). "В 2026 году складывается отрицательная динамика в области перевозок пассажиров морским транспортом. ... В целом за 2026 год объем перевозок пассажиров морским транспортом оценивается в 4,4 миллиона человек (-13,3%)", - отмечается в документе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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