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МЭР прогнозирует рост грузовых перевозок морским транспортом на 40%
МЭР прогнозирует рост грузовых перевозок морским транспортом на 40% - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР прогнозирует рост грузовых перевозок морским транспортом на 40%
Объем грузовых перевозок морским транспортом в России в 2029 году вырастет к уровню 2025 года минимум на 40%, следует из подготовленного Минэкономразвития... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:16+0300
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бизнес
россия
мтк "север-юг"
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок морским транспортом в России в 2029 году вырастет к уровню 2025 года минимум на 40%, следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.
"В 2025 году перевозки грузов морским транспортом составили 34,7 миллиона тонн (+8,7 % к уровню 2024 года), грузооборот составил 71,2 миллиарда тонн-километра (-5,7%). ... В 2029 году объем перевозок грузов морским транспортом оценивается в базовом сценарии в размере 48,2 миллиона тонн (+39,2% к уровню 2025 года), грузооборот – 117 миллиарда тонно-километров (+64,5%)", - говорится в материалах ведомства.
Уточняется, что в консервативном сценарии в 2029 году объем перевозок грузов морским транспортом оценивается в размере 46,4 миллиона тонн (+33,7% к уровню 2025 года), грузооборот – 113,6 миллиарда тонно-километра (+59,7%).
Согласно документу, в среднесрочной перспективе сегмент морских грузоперевозок будет формироваться под влиянием комплекса внешних и внутренних факторов, в том числе развитие Трансарктического транспортного коридора, включая Севморпуть, строительство ледокольного флота, развитие МТК "Север-Юг".
"Ожидается развитие морских портовых терминалов, в том числе специализированных, которые позволят снизить себестоимость перевалки и повысить конкурентоспособность российской экономики, дальнейшее развитие портовой инфраструктуры в Арктике", - говорится в материалах.
По данным министерства, в 2026 году объем перевозок грузов морским транспортом составит 40,5 миллиона тонн (+16,8% к уровню 2025 года), грузооборот – 95,1 миллиарда тонн-километра (+33,7% к уровню 2025 года).
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бизнес, россия, мтк "север-юг"
Бизнес, РОССИЯ, МТК "Север-Юг"
МЭР прогнозирует рост грузовых перевозок морским транспортом на 40%
МЭР: грузоперевозки морским транспортом в России в 2029 году вырастут минимум на 40%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок морским транспортом в России в 2029 году вырастет к уровню 2025 года минимум на 40%, следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.
"В 2025 году перевозки грузов морским транспортом составили 34,7 миллиона тонн (+8,7 % к уровню 2024 года), грузооборот составил 71,2 миллиарда тонн-километра (-5,7%). ... В 2029 году объем перевозок грузов морским транспортом оценивается в базовом сценарии в размере 48,2 миллиона тонн (+39,2% к уровню 2025 года), грузооборот – 117 миллиарда тонно-километров (+64,5%)", - говорится в материалах ведомства.
Уточняется, что в консервативном сценарии в 2029 году объем перевозок грузов морским транспортом оценивается в размере 46,4 миллиона тонн (+33,7% к уровню 2025 года), грузооборот – 113,6 миллиарда тонно-километра (+59,7%).
Согласно документу, в среднесрочной перспективе сегмент морских грузоперевозок будет формироваться под влиянием комплекса внешних и внутренних факторов, в том числе развитие Трансарктического транспортного коридора, включая Севморпуть, строительство ледокольного флота, развитие МТК "Север-Юг".
"Ожидается развитие морских портовых терминалов, в том числе специализированных, которые позволят снизить себестоимость перевалки и повысить конкурентоспособность российской экономики, дальнейшее развитие портовой инфраструктуры в Арктике", - говорится в материалах.
По данным министерства, в 2026 году объем перевозок грузов морским транспортом составит 40,5 миллиона тонн (+16,8% к уровню 2025 года), грузооборот – 95,1 миллиарда тонн-километра (+33,7% к уровню 2025 года).