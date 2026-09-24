https://1prime.ru/20260924/mer-873658066.html

МЭР прогнозирует рост грузовых перевозок морским транспортом на 40%

МЭР прогнозирует рост грузовых перевозок морским транспортом на 40% - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР прогнозирует рост грузовых перевозок морским транспортом на 40%

Объем грузовых перевозок морским транспортом в России в 2029 году вырастет к уровню 2025 года минимум на 40%, следует из подготовленного Минэкономразвития... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:16+0300

2026-09-24T18:16+0300

2026-09-24T18:16+0300

бизнес

россия

мтк "север-юг"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873658066.jpg?1790262996

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок морским транспортом в России в 2029 году вырастет к уровню 2025 года минимум на 40%, следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. "В 2025 году перевозки грузов морским транспортом составили 34,7 миллиона тонн (+8,7 % к уровню 2024 года), грузооборот составил 71,2 миллиарда тонн-километра (-5,7%). ... В 2029 году объем перевозок грузов морским транспортом оценивается в базовом сценарии в размере 48,2 миллиона тонн (+39,2% к уровню 2025 года), грузооборот – 117 миллиарда тонно-километров (+64,5%)", - говорится в материалах ведомства. Уточняется, что в консервативном сценарии в 2029 году объем перевозок грузов морским транспортом оценивается в размере 46,4 миллиона тонн (+33,7% к уровню 2025 года), грузооборот – 113,6 миллиарда тонно-километра (+59,7%). Согласно документу, в среднесрочной перспективе сегмент морских грузоперевозок будет формироваться под влиянием комплекса внешних и внутренних факторов, в том числе развитие Трансарктического транспортного коридора, включая Севморпуть, строительство ледокольного флота, развитие МТК "Север-Юг". "Ожидается развитие морских портовых терминалов, в том числе специализированных, которые позволят снизить себестоимость перевалки и повысить конкурентоспособность российской экономики, дальнейшее развитие портовой инфраструктуры в Арктике", - говорится в материалах. По данным министерства, в 2026 году объем перевозок грузов морским транспортом составит 40,5 миллиона тонн (+16,8% к уровню 2025 года), грузооборот – 95,1 миллиарда тонн-километра (+33,7% к уровню 2025 года).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мтк "север-юг"