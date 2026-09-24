Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития ожидает рост перевозок пассажиров по рекам - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/mer-873658701.html
Минэкономразвития ожидает рост перевозок пассажиров по рекам
Минэкономразвития ожидает рост перевозок пассажиров по рекам - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития ожидает рост перевозок пассажиров по рекам
Объем пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в России в 2029 году вырастет по отношению к 2025 году на 30,1%, следует из подготовленного... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:19+0300
2026-09-24T18:33+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873658701.jpg?1790264017
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в России в 2029 году вырастет по отношению к 2025 году на 30,1%, следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, который опубликован на его сайте. "Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом по базовому варианту в 2029 году прогнозируются на уровне 16,7 миллиона пассажиров (+30,1% к уровню 2025 года), пассажирооборот – 1,1 миллиарда пассажиро-километров (+39,6%). По консервативному варианту прогнозируется перевезти 15,6 миллиона пассажиров в 2029 году, что на 21% выше уровня 2025 года; пассажирооборот прогнозируется на уровне 0,9 миллиарда пассажиро-километров (рост на 19,5%)", - говорится в материалах ведомства. Уточняется, что в 2025 году в сфере пассажирских перевозок сохранилась положительная динамика, связанная с ростом популярности речных круизов и началом регулярных скоростных перевозок в некоторых регионах России. Пассажирооборот в прошлом году вырос на 5,6% по сравнению с уровнем 2024 года и составил 0,8 миллиарда пассажиро-километров, объем перевозок пассажиров составил 12,9 миллиона человек (+6,4%). "В 2026 году объем пассажирских перевозок оценивается на уровне 13,8 миллиона пассажиров (+7,4%). Пассажирооборот оценивается в 0,8 миллиарда пассажиро-километров (+6,7%)", - отметили в министерстве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
18:19 24.09.2026 (обновлено: 18:33 24.09.2026)
 
Минэкономразвития ожидает рост перевозок пассажиров по рекам

МЭР: объем пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в России вырастет на 30,1%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в России в 2029 году вырастет по отношению к 2025 году на 30,1%, следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, который опубликован на его сайте.
"Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом по базовому варианту в 2029 году прогнозируются на уровне 16,7 миллиона пассажиров (+30,1% к уровню 2025 года), пассажирооборот – 1,1 миллиарда пассажиро-километров (+39,6%). По консервативному варианту прогнозируется перевезти 15,6 миллиона пассажиров в 2029 году, что на 21% выше уровня 2025 года; пассажирооборот прогнозируется на уровне 0,9 миллиарда пассажиро-километров (рост на 19,5%)", - говорится в материалах ведомства.
Уточняется, что в 2025 году в сфере пассажирских перевозок сохранилась положительная динамика, связанная с ростом популярности речных круизов и началом регулярных скоростных перевозок в некоторых регионах России. Пассажирооборот в прошлом году вырос на 5,6% по сравнению с уровнем 2024 года и составил 0,8 миллиарда пассажиро-километров, объем перевозок пассажиров составил 12,9 миллиона человек (+6,4%).
"В 2026 году объем пассажирских перевозок оценивается на уровне 13,8 миллиона пассажиров (+7,4%). Пассажирооборот оценивается в 0,8 миллиарда пассажиро-километров (+6,7%)", - отметили в министерстве.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала