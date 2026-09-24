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Минэкономразвития ожидает рост перевозок пассажиров по рекам

Минэкономразвития ожидает рост перевозок пассажиров по рекам - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития ожидает рост перевозок пассажиров по рекам

Объем пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в России в 2029 году вырастет по отношению к 2025 году на 30,1%, следует из подготовленного... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:19+0300

2026-09-24T18:19+0300

2026-09-24T18:33+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в России в 2029 году вырастет по отношению к 2025 году на 30,1%, следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, который опубликован на его сайте. "Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом по базовому варианту в 2029 году прогнозируются на уровне 16,7 миллиона пассажиров (+30,1% к уровню 2025 года), пассажирооборот – 1,1 миллиарда пассажиро-километров (+39,6%). По консервативному варианту прогнозируется перевезти 15,6 миллиона пассажиров в 2029 году, что на 21% выше уровня 2025 года; пассажирооборот прогнозируется на уровне 0,9 миллиарда пассажиро-километров (рост на 19,5%)", - говорится в материалах ведомства. Уточняется, что в 2025 году в сфере пассажирских перевозок сохранилась положительная динамика, связанная с ростом популярности речных круизов и началом регулярных скоростных перевозок в некоторых регионах России. Пассажирооборот в прошлом году вырос на 5,6% по сравнению с уровнем 2024 года и составил 0,8 миллиарда пассажиро-километров, объем перевозок пассажиров составил 12,9 миллиона человек (+6,4%). "В 2026 году объем пассажирских перевозок оценивается на уровне 13,8 миллиона пассажиров (+7,4%). Пассажирооборот оценивается в 0,8 миллиарда пассажиро-километров (+6,7%)", - отметили в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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