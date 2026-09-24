https://1prime.ru/20260924/mer-873658702.html

МЭР ждет снижения экспорта нефтепродуктов из России в 2026 году

МЭР ждет снижения экспорта нефтепродуктов из России в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР ждет снижения экспорта нефтепродуктов из России в 2026 году

Минэкономразвития ждет снижения экспорта нефтепродуктов из России в 2026 году на 21,7%, до 98,5 миллиона тонн и в базовом, и в консервативном сценариях,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:19+0300

2026-09-24T18:19+0300

2026-09-24T18:19+0300

россия

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873658702.jpg?1790263195

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ждет снижения экспорта нефтепродуктов из России в 2026 году на 21,7%, до 98,5 миллиона тонн и в базовом, и в консервативном сценариях, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте министерства. В 2025 году экспорт нефтепродуктов оценивается в 125,8 миллиона тонн. В 2026 году показатель снизится до 98,5 миллиона тонн, а в следующем году, как ожидается, он восстановится до 113,1 миллиона тонн в базовом сценарии и до 103,4 миллиона тонн - в консервативном. При этом в базовом сценарии Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов в 2028 году до 134 миллионов тонн, а в 2029 году - снижения до 130 миллионов тонн. Согласно консервативному прогнозу, в 2028 году показатель составит 129,2 миллиона тонн и к 2029 году вырастет до 130 миллионов тонн. Минэкономразвития в мае базово ожидало снижения экспорта нефтепродуктов из России по итогам 2026 года на 2,5%, до 122,6 миллиона тонн, а в 2027 году – роста на 9,3%, до 134 миллионов тонн. Таким образом, министерство понизило прогнозы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия