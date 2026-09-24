Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР ждет роста цены экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260924/mer-873658865.html
МЭР ждет роста цены экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2026 году
МЭР ждет роста цены экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР ждет роста цены экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2026 году
Минэкономразвития ждет роста средней цены экспорта газа из России в страны дальнего зарубежья в 2026 году на 24,4%, до 402,9 доллара за тысячу кубометров, и в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:20+0300
2026-09-24T18:20+0300
энергетика
газ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873658865.jpg?1790263230
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ждет роста средней цены экспорта газа из России в страны дальнего зарубежья в 2026 году на 24,4%, до 402,9 доллара за тысячу кубометров, и в базовом, и консервативном сценарии, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте министерства. В 2025 году средняя цена экспорта газа оценивается в 324 доллара за тысячу кубометров. В 2026 году ожидается ее рост до 402,9 доллара, а затем - в следующем году - снижение до 341,1 доллара в базовом сценарии и 311,8 доллара в консервативном. В 2028 и 2029 годах Минэкономразвития прогнозирует продолжение падения цены газа. В базовом сценарии - до 289 и 272,5 долларов за тысячу кубометров соответственно, а в консервативном - до 263,3 и 247,8 доллара. В мае министерство базово ожидало в 2026 году роста средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 3,8%, до 336,3 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, прогноз был повышен.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ
Энергетика, Газ
18:20 24.09.2026
 
МЭР ждет роста цены экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2026 году

МЭР ждет роста цены экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2026 году на 24%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ждет роста средней цены экспорта газа из России в страны дальнего зарубежья в 2026 году на 24,4%, до 402,9 доллара за тысячу кубометров, и в базовом, и консервативном сценарии, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте министерства.
В 2025 году средняя цена экспорта газа оценивается в 324 доллара за тысячу кубометров. В 2026 году ожидается ее рост до 402,9 доллара, а затем - в следующем году - снижение до 341,1 доллара в базовом сценарии и 311,8 доллара в консервативном.
В 2028 и 2029 годах Минэкономразвития прогнозирует продолжение падения цены газа. В базовом сценарии - до 289 и 272,5 долларов за тысячу кубометров соответственно, а в консервативном - до 263,3 и 247,8 доллара.
В мае министерство базово ожидало в 2026 году роста средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 3,8%, до 336,3 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, прогноз был повышен.
 
ЭнергетикаГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала