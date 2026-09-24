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МЭР ждет роста цены экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2026 году

МЭР ждет роста цены экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР ждет роста цены экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2026 году

Минэкономразвития ждет роста средней цены экспорта газа из России в страны дальнего зарубежья в 2026 году на 24,4%, до 402,9 доллара за тысячу кубометров, и в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:20+0300

2026-09-24T18:20+0300

2026-09-24T18:20+0300

энергетика

газ

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ждет роста средней цены экспорта газа из России в страны дальнего зарубежья в 2026 году на 24,4%, до 402,9 доллара за тысячу кубометров, и в базовом, и консервативном сценарии, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте министерства. В 2025 году средняя цена экспорта газа оценивается в 324 доллара за тысячу кубометров. В 2026 году ожидается ее рост до 402,9 доллара, а затем - в следующем году - снижение до 341,1 доллара в базовом сценарии и 311,8 доллара в консервативном. В 2028 и 2029 годах Минэкономразвития прогнозирует продолжение падения цены газа. В базовом сценарии - до 289 и 272,5 долларов за тысячу кубометров соответственно, а в консервативном - до 263,3 и 247,8 доллара. В мае министерство базово ожидало в 2026 году роста средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 3,8%, до 336,3 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, прогноз был повышен.

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