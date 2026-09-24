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МЭР: перевозки пассажиров на железных дорогах в 2026 году вырастут на 0,5%

МЭР: перевозки пассажиров на железных дорогах в 2026 году вырастут на 0,5% - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР: перевозки пассажиров на железных дорогах в 2026 году вырастут на 0,5%

Перевозки пассажиров на железных дорогах России в 2026 году, как ожидается, вырастут на 0,5% в годовом выражении и составят 1 миллиард 327 миллионов человек,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:21+0300

2026-09-24T18:21+0300

2026-09-24T18:21+0300

бизнес

россия

олег белозеров

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на железных дорогах России в 2026 году, как ожидается, вырастут на 0,5% в годовом выражении и составят 1 миллиард 327 миллионов человек, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития. "С учетом сложившихся тенденций, рост числа пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, в 2026 году оценивается в размере 1 327,0 млн человек (+0,5% к уровню 2025 года), пассажирооборот составит около 144,8 млрд пасс-км (+0,3%)", - говорится в документе. Объем пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в базовом сценарии в период до 2029 года вырастет на 3,3% относительно уровня 2025 года и составит 1 миллиард 364,5 миллиона человек, пассажирооборот - 160,3 миллиарда пассажиро-километров (+11,1% к уровню 2025 года). "В консервативном сценарии на железнодорожном транспорте также ожидается рост пассажирских перевозок: объем перевозок пассажиров составит 1 359,6 млн человек (+2,9% к уровню 2025 года), пассажирооборот - 158,0 млрд пасс.-км (+9,5%)", - пишет Минэкономразвития. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2026 года выросли на 0,5% в годовом выражении и составили 866,5 миллиона человек. В том числе в августе по российским железным дорогам отправились 117,9 миллиона пассажиров (+1,8% к августу 2025 года). Холдинг в 2025 году увеличил перевозки пассажиров на 1,9%, до рекордных за 20 лет 1,3 миллиарда человек в пригородном сообщении и дальнем следовании. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале августа сообщал, что компания в 2026 году идет на новый рекорд.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, олег белозеров, ржд