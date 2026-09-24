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В МЭР спрогнозировали снижение погрузки на сети железных дорог в 2026 году

В МЭР спрогнозировали снижение погрузки на сети железных дорог в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ

В МЭР спрогнозировали снижение погрузки на сети железных дорог в 2026 году

Погрузка на сети железных дорог России в 2026 году снизится на 0,6% по сравнению с предыдущим годом и составит 1 миллиард 109,7 миллиона тонн, говорится в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:22+0300

2026-09-24T18:22+0300

2026-09-24T18:22+0300

бизнес

россия

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Погрузка на сети железных дорог России в 2026 году снизится на 0,6% по сравнению с предыдущим годом и составит 1 миллиард 109,7 миллиона тонн, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития. "В 2026 году с учетом макроэкономических параметров, сложившихся тенденций на рынке логистических услуг, предварительной оценки ОАО "РЖД" и ФГУП "КЖД" погрузка грузов железнодорожным транспортом составит 1 109,7 млн тонн (-0,6 % к уровню 2025 года)", - говорится в документе. Грузооборот, как прогнозируется, по итогам текущего года снизится на 3,5% и составит 2 триллиона 393 миллиарда тонно-километров. РЖД по итогам 2026 года ожидают погрузку чуть ниже предыдущего года, но готовы вывезти все предъявленные грузы, сообщал в сентябре журналистам гендиректор компании Олег Белозеров. Погрузка на сети РЖД по итогам августа 2026 года года выросла на 0,9% и составила 93 миллиона тонн, за январь-август - снизилась на 0,6%, до 734,1 миллиона тонн. Погрузка на сети РЖД в 2025 году снизилась на 5,6% в годовом выражении и составила 1 миллиард 116 миллионов тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, олег белозеров, ржд