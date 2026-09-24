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В МЭР спрогнозировали снижение пассажиропотока российских авиакомпаний

В МЭР спрогнозировали снижение пассажиропотока российских авиакомпаний - 24.09.2026, ПРАЙМ

В МЭР спрогнозировали снижение пассажиропотока российских авиакомпаний

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году снизится на 0,3% к показателю 2025 года и составит 108,5 миллиона человек, говорится в прогнозе... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:22+0300

2026-09-24T18:22+0300

2026-09-24T18:22+0300

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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году снизится на 0,3% к показателю 2025 года и составит 108,5 миллиона человек, говорится в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития. "В 2026 году перевозка пассажиров воздушным транспортом составит 108,5 млн пассажиров (-0,3 % к уровню 2025 года), пассажирооборот оценивается в 288,4 млрд пассажирокилометров, что на 1,4% превышает уровень 2025 года", - говорится в документе. Ключевыми направлениями развития авиатранспорта, согласно прогнозу, являются расширение парка воздушных судов на основе российских разработок, увеличение числа полетов в обход Москвы и конкуренция с иностранными авиакомпаниями при перелетах в дружественные страны. Также в документе отмечается, что в 2026 году ожидается снижение объема грузоперевозок воздушным транспортом на 5,8%, до 0,4 миллиона тонн, грузооборот снизится на 5,7% к 2025 году, составив 1,68 миллиарда тоннокилометров. Российские авиакомпании по итогам семи месяцев 2026 года перевезли 59,78 миллиона человек, что на 3,8% меньше уровня за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. В январе глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что авиакомпании РФ в 2026 году планируют перевезти 110,4 миллиона пассажиров.

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