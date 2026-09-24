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МЭР ожидает умеренный рост в металлургическом производстве до 2029 года

МЭР ожидает умеренный рост в металлургическом производстве до 2029 года - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР ожидает умеренный рост в металлургическом производстве до 2029 года

Минэкономразвития РФ ожидает умеренный ежегодный рост в металлургическом производстве в размере около 0,1% до 2029 года, говорится в прогнозе... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:25+0300

2026-09-24T18:25+0300

2026-09-24T18:25+0300

промышленность

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает умеренный ежегодный рост в металлургическом производстве в размере около 0,1% до 2029 года, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития. "В период до 2029 года прогнозируется умеренная динамика ежегодного роста в металлургическом производстве средним темпом около 0,1% в год, в производстве готовых металлических изделий около 2,6%", - сказано в прогнозе. Отмечается, что в среднесрочной перспективе рост металлургического комплекса будет поддерживаться расширением внутреннего спроса, реализацией инвестиционных проектов, импортозамещением и увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а для цветной металлургии также сохранением экспортных поставок металлов, динамика которых определяется динамикой развития в основном дружественных стран. Объем экспортных поставок черных металлов по итогам 2025 года составил 35,6 миллиона тонн в натуральном выражении и 16,4 миллиарда долларов в стоимостном выражении. В прогнозном периоде ожидается сокращение экспорта вследствие сохранения профицита мощностей на мировом рынке и усиления ценового давления конкурентов, что обуславливает тенденцию дальнейшего снижения производства. По итогам 2025 года на металлургических предприятиях России было произведено 50,5 миллиона тонн чугуна, 67,9 миллиона тонн стали, 56,7 миллиона тонн готового проката черных металлов. В 2026 году производство чугуна оценивается на уровне 48,5 миллиона тонн (снижение на 4%), стали - 63,8 миллиона тонн (спад на 6%), готового проката черных металлов - 53,8 миллиона тонн (спад на 5,1% к уровню 2025 года), добавляется там же. К 2029 году выпуск готового проката сократится на 3,2%, до 54,9 миллиона тонн.

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промышленность, россия