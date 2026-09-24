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МЭР ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России

МЭР ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России

Минэкономразвития ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России в 2026 году на 1,1%, в том числе за счет восстановления спроса со... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:26+0300

2026-09-24T18:26+0300

2026-09-24T18:26+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России в 2026 году на 1,1%, в том числе за счет восстановления спроса со стороны автомобилестроения, такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "В 2026 году объем производства химических веществ и химических продуктов снизится на 1,3%, что обусловлено неоднородной динамикой выпуска отдельных видов химической продукции. В производстве резиновых и пластмассовых изделий ожидается рост выпуска на 1,1%, в том числе за счет восстановления спроса со стороны автомобилестроения", - говорится в документе. По итогам 2025 года производство химических веществ и химических продуктов снизилось на 0,6%. В сфере производства резиновых и пластмассовых изделий также было зафиксировано падение на 5,5%. "В среднесрочной перспективе росту также будет способствовать инвестиционная активность производителей ключевых химических продуктов, направленная на расширение и модернизацию производственных мощностей", - отмечается в документе. В среднесрочном периоде до 2029 года Минэкономразвития ожидает стабильный рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в производстве как химических веществ и продуктов, так и резиновых и пластмассовых изделий. Средний темп роста производства составит порядка 2,1% ежегодно в производстве химических веществ и химических продуктов, 1,9% - в выпуске резиновых и пластмассовых изделий, ожидает министерство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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