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МЭР ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России - 24.09.2026, ПРАЙМ
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МЭР ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России
МЭР ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России
Минэкономразвития ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России в 2026 году на 1,1%, в том числе за счет восстановления спроса со... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:26+0300
2026-09-24T18:26+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России в 2026 году на 1,1%, в том числе за счет восстановления спроса со стороны автомобилестроения, такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "В 2026 году объем производства химических веществ и химических продуктов снизится на 1,3%, что обусловлено неоднородной динамикой выпуска отдельных видов химической продукции. В производстве резиновых и пластмассовых изделий ожидается рост выпуска на 1,1%, в том числе за счет восстановления спроса со стороны автомобилестроения", - говорится в документе. По итогам 2025 года производство химических веществ и химических продуктов снизилось на 0,6%. В сфере производства резиновых и пластмассовых изделий также было зафиксировано падение на 5,5%. "В среднесрочной перспективе росту также будет способствовать инвестиционная активность производителей ключевых химических продуктов, направленная на расширение и модернизацию производственных мощностей", - отмечается в документе. В среднесрочном периоде до 2029 года Минэкономразвития ожидает стабильный рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в производстве как химических веществ и продуктов, так и резиновых и пластмассовых изделий. Средний темп роста производства составит порядка 2,1% ежегодно в производстве химических веществ и химических продуктов, 1,9% - в выпуске резиновых и пластмассовых изделий, ожидает министерство.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
18:26 24.09.2026
 
МЭР ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России

МЭР: производство резиновых и пластмассовых изделий в России в 2026 году вырастет на 1,1%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста производства резиновых и пластмассовых изделий в России в 2026 году на 1,1%, в том числе за счет восстановления спроса со стороны автомобилестроения, такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"В 2026 году объем производства химических веществ и химических продуктов снизится на 1,3%, что обусловлено неоднородной динамикой выпуска отдельных видов химической продукции. В производстве резиновых и пластмассовых изделий ожидается рост выпуска на 1,1%, в том числе за счет восстановления спроса со стороны автомобилестроения", - говорится в документе.
По итогам 2025 года производство химических веществ и химических продуктов снизилось на 0,6%. В сфере производства резиновых и пластмассовых изделий также было зафиксировано падение на 5,5%.
"В среднесрочной перспективе росту также будет способствовать инвестиционная активность производителей ключевых химических продуктов, направленная на расширение и модернизацию производственных мощностей", - отмечается в документе.
В среднесрочном периоде до 2029 года Минэкономразвития ожидает стабильный рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в производстве как химических веществ и продуктов, так и резиновых и пластмассовых изделий.
Средний темп роста производства составит порядка 2,1% ежегодно в производстве химических веществ и химических продуктов, 1,9% - в выпуске резиновых и пластмассовых изделий, ожидает министерство.
 
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