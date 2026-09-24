Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР: перевозки грузов автотранспортом в России в 2026 году снизятся на 2,1% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/mer-873659899.html
МЭР: перевозки грузов автотранспортом в России в 2026 году снизятся на 2,1%
МЭР: перевозки грузов автотранспортом в России в 2026 году снизятся на 2,1% - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР: перевозки грузов автотранспортом в России в 2026 году снизятся на 2,1%
Объем автомобильных перевозок грузов в 2026 году снизится на 2,1% и составят 6,68 миллиарда тонн, а грузооборот автотранспорта уменьшится на 7,6% - до 372,4... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:29+0300
2026-09-24T18:34+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873659899.jpg?1790264093
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем автомобильных перевозок грузов в 2026 году снизится на 2,1% и составят 6,68 миллиарда тонн, а грузооборот автотранспорта уменьшится на 7,6% - до 372,4 миллиарда тонно-километра, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития."Под влиянием внешних обстоятельств объем автомобильных перевозок грузов в 2026 году снижается и составит 6 684,8 миллиона тонн (-2,1%), грузооборот автомобильного транспорта оценивается в объеме 372,4 миллиарда тонно-километра (-7,6%)", - говорится в документе.Отмечается, что в 2026 году сфера грузоперевозок претерпевает глубокую трансформацию, проходят процессы цифровизации и автоматизации логистических цепочек, а также внедрение электронного документооборота. Кроме того, расширялись мультимодальные перевозки."В базовом сценарии в 2029 году автомобильным транспортом будет перевезено 7 623,4 миллиона тонн грузов (+11,7% к уровню 2025 года), грузооборот составит 434,2 миллиарда тонно-километра (+7,7%). В консервативном сценарии в 2029 году автомобильным транспортом будет перевезено 7 430,0 миллиона тонн грузов (+8,9% к уровню 2025 года), грузооборот составит 423,2 миллиарда тонно-километра (+5%)", - указано в прогнозе.Объем перевозок автобусным транспортом в 2026 году оценивается почти в 9 миллиардов человек, на 0,6% больше, чем в 2025 году. К 2029 году по базовому сценарию этот показатель прогнозируется на ровне 9,45 миллиарда пассажиров, а по консервативному – 9,03 миллиарда человек.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
18:29 24.09.2026 (обновлено: 18:34 24.09.2026)
 

МЭР: перевозки грузов автотранспортом в России в 2026 году снизятся на 2,1%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем автомобильных перевозок грузов в 2026 году снизится на 2,1% и составят 6,68 миллиарда тонн, а грузооборот автотранспорта уменьшится на 7,6% - до 372,4 миллиарда тонно-километра, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития.
"Под влиянием внешних обстоятельств объем автомобильных перевозок грузов в 2026 году снижается и составит 6 684,8 миллиона тонн (-2,1%), грузооборот автомобильного транспорта оценивается в объеме 372,4 миллиарда тонно-километра (-7,6%)", - говорится в документе.
Отмечается, что в 2026 году сфера грузоперевозок претерпевает глубокую трансформацию, проходят процессы цифровизации и автоматизации логистических цепочек, а также внедрение электронного документооборота. Кроме того, расширялись мультимодальные перевозки.
"В базовом сценарии в 2029 году автомобильным транспортом будет перевезено 7 623,4 миллиона тонн грузов (+11,7% к уровню 2025 года), грузооборот составит 434,2 миллиарда тонно-километра (+7,7%). В консервативном сценарии в 2029 году автомобильным транспортом будет перевезено 7 430,0 миллиона тонн грузов (+8,9% к уровню 2025 года), грузооборот составит 423,2 миллиарда тонно-километра (+5%)", - указано в прогнозе.
Объем перевозок автобусным транспортом в 2026 году оценивается почти в 9 миллиардов человек, на 0,6% больше, чем в 2025 году. К 2029 году по базовому сценарию этот показатель прогнозируется на ровне 9,45 миллиарда пассажиров, а по консервативному – 9,03 миллиарда человек.
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала