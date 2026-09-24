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МЭР: перевозки грузов автотранспортом в России в 2026 году снизятся на 2,1%

МЭР: перевозки грузов автотранспортом в России в 2026 году снизятся на 2,1% - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР: перевозки грузов автотранспортом в России в 2026 году снизятся на 2,1%

Объем автомобильных перевозок грузов в 2026 году снизится на 2,1% и составят 6,68 миллиарда тонн, а грузооборот автотранспорта уменьшится на 7,6% - до 372,4... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:29+0300

2026-09-24T18:29+0300

2026-09-24T18:34+0300

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем автомобильных перевозок грузов в 2026 году снизится на 2,1% и составят 6,68 миллиарда тонн, а грузооборот автотранспорта уменьшится на 7,6% - до 372,4 миллиарда тонно-километра, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития."Под влиянием внешних обстоятельств объем автомобильных перевозок грузов в 2026 году снижается и составит 6 684,8 миллиона тонн (-2,1%), грузооборот автомобильного транспорта оценивается в объеме 372,4 миллиарда тонно-километра (-7,6%)", - говорится в документе.Отмечается, что в 2026 году сфера грузоперевозок претерпевает глубокую трансформацию, проходят процессы цифровизации и автоматизации логистических цепочек, а также внедрение электронного документооборота. Кроме того, расширялись мультимодальные перевозки."В базовом сценарии в 2029 году автомобильным транспортом будет перевезено 7 623,4 миллиона тонн грузов (+11,7% к уровню 2025 года), грузооборот составит 434,2 миллиарда тонно-километра (+7,7%). В консервативном сценарии в 2029 году автомобильным транспортом будет перевезено 7 430,0 миллиона тонн грузов (+8,9% к уровню 2025 года), грузооборот составит 423,2 миллиарда тонно-километра (+5%)", - указано в прогнозе.Объем перевозок автобусным транспортом в 2026 году оценивается почти в 9 миллиардов человек, на 0,6% больше, чем в 2025 году. К 2029 году по базовому сценарию этот показатель прогнозируется на ровне 9,45 миллиарда пассажиров, а по консервативному – 9,03 миллиарда человек.

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