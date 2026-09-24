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Минэкономразвития дало прогноз по росту общих платежей россиян за ЖКУ

Минэкономразвития дало прогноз по росту общих платежей россиян за ЖКУ - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития дало прогноз по росту общих платежей россиян за ЖКУ

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 октября 2027 года вырастет на 11%, с 1 июля 2028 года - на 8,6%, с 1 июля 2029 года -... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:38+0300

2026-09-24T18:38+0300

2026-09-24T18:43+0300

россия

финансы

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 октября 2027 года вырастет на 11%, с 1 июля 2028 года - на 8,6%, с 1 июля 2029 года - на 7,6%, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. При этом фактическая плата за услуги ЖКХ в разных регионах разнится в зависимости от ряда факторов, в том числе природных. В документе отмечается, что в период 2027-2029 годах при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций будет сформирована целевая дополнительная выручка под реализацию инвестиционных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры (дополнительно 1,5% к выручке ежегодно). "С учетом этого рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, включающие газо-, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами, в среднем по Российской Федерации прогнозируется в 2027 году на уровне 11%, в 2028 году – 8,6%, в 2029 году – 7,6%", - говорится в прогнозе. В документе также отмечается, что указанные параметры будут дифференцироваться по субъектам РФ в зависимости от региональных условий, в том числе доли расходов на газ, электроэнергию и другие энергоресурсы в необходимой валовой выручке ресурсоснабжающих организаций соответствующего региона.

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