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МЭР прогнозирует снижение мировых цен на газ к 2029 году на 40%
МЭР прогнозирует снижение мировых цен на газ к 2029 году на 40% - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР прогнозирует снижение мировых цен на газ к 2029 году на 40%
Цены на природный газ к 2029 году в мире снизятся примерно на 40% к уровню 2025 года, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития прогнозе... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:56+0300
2026-09-24T18:56+0300
2026-09-24T19:00+0300
газ
европа
ормузский пролив
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Цены на природный газ к 2029 году в мире снизятся примерно на 40% к уровню 2025 года, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. В министерстве отметили, что цены на газ в 2025 году росли в связи с замедлением поставок российского газа в Европу и ростом импорта более дорогого СПГ. В 2026 году они продолжили рост "на фоне глобальной засухи, перекрытия Ормузского пролива и повреждения ключевой СПГ-инфраструктуры на Ближнем Востоке". "В перспективе до 2029 года ожидается снижение котировок примерно на 40% к уровню 2025 года благодаря запланированному росту мирового производства СПГ и возобновлению поставок из стран Персидского залива", - полагают в Минэкономразвития.
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газ, европа, ормузский пролив
Газ, ЕВРОПА, Ормузский пролив
МЭР прогнозирует снижение мировых цен на газ к 2029 году на 40%
МЭР: цены на газ к 2029 году в мире снизятся примерно на 40% к уровню 2025 года
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Цены на природный газ к 2029 году в мире снизятся примерно на 40% к уровню 2025 года, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.
В министерстве отметили, что цены на газ в 2025 году росли в связи с замедлением поставок российского газа в Европу и ростом импорта более дорогого СПГ. В 2026 году они продолжили рост "на фоне глобальной засухи, перекрытия Ормузского пролива и повреждения ключевой СПГ-инфраструктуры на Ближнем Востоке".
"В перспективе до 2029 года ожидается снижение котировок примерно на 40% к уровню 2025 года благодаря запланированному росту мирового производства СПГ и возобновлению поставок из стран Персидского залива", - полагают в Минэкономразвития.