https://1prime.ru/20260924/mer-873661755.html

МЭР прогнозирует снижение мировых цен на газ к 2029 году на 40%

МЭР прогнозирует снижение мировых цен на газ к 2029 году на 40% - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР прогнозирует снижение мировых цен на газ к 2029 году на 40%

Цены на природный газ к 2029 году в мире снизятся примерно на 40% к уровню 2025 года, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития прогнозе... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:56+0300

2026-09-24T18:56+0300

2026-09-24T19:00+0300

газ

европа

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873661755.jpg?1790265643

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Цены на природный газ к 2029 году в мире снизятся примерно на 40% к уровню 2025 года, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. В министерстве отметили, что цены на газ в 2025 году росли в связи с замедлением поставок российского газа в Европу и ростом импорта более дорогого СПГ. В 2026 году они продолжили рост "на фоне глобальной засухи, перекрытия Ормузского пролива и повреждения ключевой СПГ-инфраструктуры на Ближнем Востоке". "В перспективе до 2029 года ожидается снижение котировок примерно на 40% к уровню 2025 года благодаря запланированному росту мирового производства СПГ и возобновлению поставок из стран Персидского залива", - полагают в Минэкономразвития.

европа

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, ормузский пролив