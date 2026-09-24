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Mercedes пригрозил закрыть два завода в Германии, пишут СМИ

Mercedes пригрозил закрыть два завода в Германии, пишут СМИ - 24.09.2026, ПРАЙМ

Mercedes пригрозил закрыть два завода в Германии, пишут СМИ

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии в случае отказа сотрудников от бесплатной сверхурочной работы, сообщает издание... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:04+0300

2026-09-24T13:04+0300

2026-09-24T13:13+0300

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германия

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БЕРЛИН, 24 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии в случае отказа сотрудников от бесплатной сверхурочной работы, сообщает издание WirtschaftsWoche. "Если не удастся сократить затраты (на оплату труда - ред.) в Германии, менеджмент намерен закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и еще один по производству компонентов трансмиссии", - говорится в публикации. Сообщается, что в рамках сокращения затрат на оплату труда в Германии руководство Mercedes-Benz требует от сотрудников согласиться на увеличение рабочей недели с нынешних 35 до 40 часов при сохранении прежнего уровня зарплат. Кроме того, рассматривается возможность урезания или полной отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат. По данным издания, правление автоконцерна стремится таким образом сэкономить на затратах на рабочую силу в Германии до 800 миллионов евро. Немецкие рабочие потребовали взамен от руководства Mercedes-Benz четких гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и обязательств по закреплению за производственными площадками в Германии новых технологических линеек. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании составляет около 164 тысяч человек.

германия

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бизнес, промышленность, германия