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Mercedes пригрозил закрыть два завода в Германии, пишут СМИ - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Mercedes пригрозил закрыть два завода в Германии, пишут СМИ
Mercedes пригрозил закрыть два завода в Германии, пишут СМИ - 24.09.2026, ПРАЙМ
Mercedes пригрозил закрыть два завода в Германии, пишут СМИ
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии в случае отказа сотрудников от бесплатной сверхурочной работы, сообщает издание... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:04+0300
2026-09-24T13:13+0300
бизнес
промышленность
германия
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БЕРЛИН, 24 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии в случае отказа сотрудников от бесплатной сверхурочной работы, сообщает издание WirtschaftsWoche. "Если не удастся сократить затраты (на оплату труда - ред.) в Германии, менеджмент намерен закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и еще один по производству компонентов трансмиссии", - говорится в публикации. Сообщается, что в рамках сокращения затрат на оплату труда в Германии руководство Mercedes-Benz требует от сотрудников согласиться на увеличение рабочей недели с нынешних 35 до 40 часов при сохранении прежнего уровня зарплат. Кроме того, рассматривается возможность урезания или полной отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат. По данным издания, правление автоконцерна стремится таким образом сэкономить на затратах на рабочую силу в Германии до 800 миллионов евро. Немецкие рабочие потребовали взамен от руководства Mercedes-Benz четких гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и обязательств по закреплению за производственными площадками в Германии новых технологических линеек. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании составляет около 164 тысяч человек.
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бизнес, промышленность, германия
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ
13:04 24.09.2026 (обновлено: 13:13 24.09.2026)
 
Mercedes пригрозил закрыть два завода в Германии, пишут СМИ

WiWo: Mercedes потребовал от сотрудников работать больше, угрожая закрыть два завода в ФРГ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкMercedes
Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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БЕРЛИН, 24 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии в случае отказа сотрудников от бесплатной сверхурочной работы, сообщает издание WirtschaftsWoche.
"Если не удастся сократить затраты (на оплату труда - ред.) в Германии, менеджмент намерен закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и еще один по производству компонентов трансмиссии", - говорится в публикации.
Сообщается, что в рамках сокращения затрат на оплату труда в Германии руководство Mercedes-Benz требует от сотрудников согласиться на увеличение рабочей недели с нынешних 35 до 40 часов при сохранении прежнего уровня зарплат. Кроме того, рассматривается возможность урезания или полной отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат.
По данным издания, правление автоконцерна стремится таким образом сэкономить на затратах на рабочую силу в Германии до 800 миллионов евро.
Немецкие рабочие потребовали взамен от руководства Mercedes-Benz четких гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и обязательств по закреплению за производственными площадками в Германии новых технологических линеек.
Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании составляет около 164 тысяч человек.
 
БизнесПромышленностьГЕРМАНИЯ
 
 
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