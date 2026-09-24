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МИД Бельгии призвал пересмотреть отношения с США
МИД Бельгии призвал пересмотреть отношения с США - 24.09.2026, ПРАЙМ
МИД Бельгии призвал пересмотреть отношения с США
США больше не являются для Бельгии таким надежным союзником, каким были прежде, Брюсселю необходимо пересмотреть отношения с Вашингтоном и диверсифицировать... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:14+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. США больше не являются для Бельгии таким надежным союзником, каким были прежде, Брюсселю необходимо пересмотреть отношения с Вашингтоном и диверсифицировать международные партнерства, следует из внутреннего документа бельгийского МИД, с которым ознакомилась газета Financial Times. "Теперь ясно, что американский партнер больше не является тем союзником, каким он был в прошлом", - говорится в документе, подготовленном подразделением МИД Бельгии по Северной и Южной Америке. Авторы стратегии призывают к "тщательной переоценке отношений между Европейским союзом и Бельгией, с одной стороны, и США - с другой", поскольку происходящие в Вашингтоне процессы "могут поставить под угрозу несколько жизненно важных интересов Бельгии и Европейского союза". При этом бельгийские дипломаты признают, что взаимодействие с нынешней администрацией США остается "необходимым", однако предлагают активнее развивать контакты с отдельными американскими штатами, крупными городами, конгрессом и демократической оппозицией, а также искать будущих политических партнеров в обеих партиях. "Диверсификация наших партнерств важна как никогда", - говорится в документе. В нем также предлагается увеличивать закупки европейских вооружений, несмотря на то что приобретение американского оружия положительно воспринимается Вашингтоном.
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мировая экономика, бельгия, сша, вашингтон, мид, financial times
Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, США, ВАШИНГТОН, МИД, Financial Times
МИД Бельгии призвал пересмотреть отношения с США
МИД Бельгии призвал пересмотреть отношения с США и диверсифицировать партнерства
БРЮССЕЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. США больше не являются для Бельгии таким надежным союзником, каким были прежде, Брюсселю необходимо пересмотреть отношения с Вашингтоном и диверсифицировать международные партнерства, следует из внутреннего документа бельгийского МИД, с которым ознакомилась газета Financial Times.
"Теперь ясно, что американский партнер больше не является тем союзником, каким он был в прошлом", - говорится в документе, подготовленном подразделением МИД Бельгии
по Северной и Южной Америке
.
Авторы стратегии призывают к "тщательной переоценке отношений между Европейским союзом и Бельгией, с одной стороны, и США
- с другой", поскольку происходящие в Вашингтоне
процессы "могут поставить под угрозу несколько жизненно важных интересов Бельгии и Европейского союза".
При этом бельгийские дипломаты признают, что взаимодействие с нынешней администрацией США остается "необходимым", однако предлагают активнее развивать контакты с отдельными американскими штатами, крупными городами, конгрессом и демократической оппозицией, а также искать будущих политических партнеров в обеих партиях.
"Диверсификация наших партнерств важна как никогда", - говорится в документе. В нем также предлагается увеличивать закупки европейских вооружений, несмотря на то что приобретение американского оружия положительно воспринимается Вашингтоном.