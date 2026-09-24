https://1prime.ru/20260924/minekonomrazvitija-873654411.html

Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в 2026 году

Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в 2026 году

Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в России в 2026 году на 0,2%, сообщил журналистам представитель министерства. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:15+0300

2026-09-24T17:15+0300

2026-09-24T17:19+0300

промышленность

россия

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873654411.jpg?1790259565

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в России в 2026 году на 0,2%, сообщил журналистам представитель министерства. Весной министерство прогнозировало рост промышленности в текущем году на 0,6%. При этом министерство повысило прогноз по росту промпроизводства в России в 2027 году до 2,2% с 2,1%, в 2028 году - до 2,7% с прежних 2,4%. В 2029 году промышленность, по прогнозу, вырастет на 2,4%. Как сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, представляя макропрогноз на заседании правительства, рост обрабатывающей промышленности РФ в ближайшие три года будет составлять около 3,5% в год. При этом в текущем году, по словам представителя министерства, обработка вырастет на 0,6%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, максим решетников