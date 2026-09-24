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Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в 2026 году
Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в 2026 году
Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в России в 2026 году на 0,2%, сообщил журналистам представитель министерства. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:15+0300
2026-09-24T17:19+0300
промышленность
россия
максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в России в 2026 году на 0,2%, сообщил журналистам представитель министерства. Весной министерство прогнозировало рост промышленности в текущем году на 0,6%. При этом министерство повысило прогноз по росту промпроизводства в России в 2027 году до 2,2% с 2,1%, в 2028 году - до 2,7% с прежних 2,4%. В 2029 году промышленность, по прогнозу, вырастет на 2,4%. Как сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, представляя макропрогноз на заседании правительства, рост обрабатывающей промышленности РФ в ближайшие три года будет составлять около 3,5% в год. При этом в текущем году, по словам представителя министерства, обработка вырастет на 0,6%.
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промышленность, россия, максим решетников
Промышленность, РОССИЯ, Максим Решетников
17:15 24.09.2026 (обновлено: 17:19 24.09.2026)
 
Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в 2026 году

Минэкономразвития ожидает снижения промпроизводства в России в 2026 году на 0,2%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в России в 2026 году на 0,2%, сообщил журналистам представитель министерства.
Весной министерство прогнозировало рост промышленности в текущем году на 0,6%.
При этом министерство повысило прогноз по росту промпроизводства в России в 2027 году до 2,2% с 2,1%, в 2028 году - до 2,7% с прежних 2,4%. В 2029 году промышленность, по прогнозу, вырастет на 2,4%.
Как сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, представляя макропрогноз на заседании правительства, рост обрабатывающей промышленности РФ в ближайшие три года будет составлять около 3,5% в год.
При этом в текущем году, по словам представителя министерства, обработка вырастет на 0,6%.
 
ПромышленностьРОССИЯМаксим Решетников
 
 
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