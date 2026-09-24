https://1prime.ru/20260924/minekonomrazvitiya-873646705.html

Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России в 2026 году до 0,6%

Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России в 2026 году до 0,6% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России в 2026 году до 0,6%

Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России в 2026 году до 0,6% с 0,4%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:06+0300

2026-09-24T16:06+0300

2026-09-24T16:06+0300

россия

максим решетников

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России в 2026 году до 0,6% с 0,4%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Оценку роста экономики в 2026 году повысили до 0,6%", - сказал Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. В майской версии прогноза министерство ожидало, что рост российской экономики в текущем году составит 0,4%. "На 2027-2029 годы закладываем ускорение роста с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году", - добавил министр.

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россия, максим решетников