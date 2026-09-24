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МЭР пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал
МЭР пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал
Минэкономразвития пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал в России в 2026 году с 1,5% до 5,4%, сообщил журналистам представитель... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:20+0300
2026-09-24T16:20+0300
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россия
бизнес
максим решетников
росстат
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал в России в 2026 году с 1,5% до 5,4%, сообщил журналистам представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Мы пересмотрели оценки по инвестициям на этот и на следующий год. В 2026 году ожидаем минус 5,4%, далее рост возобновится", - сказал представитель министерства. По его словам, в 2027 году рост инвестиций составит 0,2% (весной ведомство прогнозировало их рост на 2%). При этом оценки увеличения инвестиций в 2028 и 2029 годах остались прежними - на 2,5% и 3% соответственно. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России во втором квартале снизились на 6,6% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 9,9%.
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россия, бизнес, максим решетников, росстат
РОССИЯ, Бизнес, Максим Решетников, Росстат
МЭР пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал
Минэкономразвития: снижение инвестиций в основной капитал в РФ в 2026 году составит 5,4%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал в России в 2026 году с 1,5% до 5,4%, сообщил журналистам представитель министерства.
Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Мы пересмотрели оценки по инвестициям на этот и на следующий год. В 2026 году ожидаем минус 5,4%, далее рост возобновится", - сказал представитель министерства.
По его словам, в 2027 году рост инвестиций составит 0,2% (весной ведомство прогнозировало их рост на 2%). При этом оценки увеличения инвестиций в 2028 и 2029 годах остались прежними - на 2,5% и 3% соответственно.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России во втором квартале снизились на 6,6% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 9,9%.