Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/minekonomrazvitiya-873648314.html
МЭР пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал
МЭР пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал
Минэкономразвития пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал в России в 2026 году с 1,5% до 5,4%, сообщил журналистам представитель... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:20+0300
2026-09-24T16:20+0300
россия
бизнес
максим решетников
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873648314.jpg?1790256029
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал в России в 2026 году с 1,5% до 5,4%, сообщил журналистам представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Мы пересмотрели оценки по инвестициям на этот и на следующий год. В 2026 году ожидаем минус 5,4%, далее рост возобновится", - сказал представитель министерства. По его словам, в 2027 году рост инвестиций составит 0,2% (весной ведомство прогнозировало их рост на 2%). При этом оценки увеличения инвестиций в 2028 и 2029 годах остались прежними - на 2,5% и 3% соответственно. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России во втором квартале снизились на 6,6% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 9,9%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, максим решетников, росстат
РОССИЯ, Бизнес, Максим Решетников, Росстат
16:20 24.09.2026
 
МЭР пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал

Минэкономразвития: снижение инвестиций в основной капитал в РФ в 2026 году составит 5,4%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития пересмотрело прогноз снижения инвестиций в основной капитал в России в 2026 году с 1,5% до 5,4%, сообщил журналистам представитель министерства.
Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Мы пересмотрели оценки по инвестициям на этот и на следующий год. В 2026 году ожидаем минус 5,4%, далее рост возобновится", - сказал представитель министерства.
По его словам, в 2027 году рост инвестиций составит 0,2% (весной ведомство прогнозировало их рост на 2%). При этом оценки увеличения инвестиций в 2028 и 2029 годах остались прежними - на 2,5% и 3% соответственно.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России во втором квартале снизились на 6,6% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 9,9%.
 
РОССИЯБизнесМаксим РешетниковРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала