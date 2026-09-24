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Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 86 рублей на конец года
Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 86 рублей на конец года - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 86 рублей на конец года
Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 86 рублей на конец текущего года, сообщил журналистам представитель министерства. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:21+0300
2026-09-24T16:21+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 86 рублей на конец текущего года, сообщил журналистам представитель министерства. "Курс на конец года мы не меняли по сравнению со сценарными условиями. Осталось 86, 88, 94, 97 (рублей за доллар в 2026-2029 годах соответственно - ред.). Изменили только среднегодовой на 2026 год в соответствии с динамикой первой половины года", - сказал представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. По его словам, министерство прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2026 году в 79,5 рубля.
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рынок, максим решетников, курсы валют, рубль, доллар сша, россия
Рынок, Максим Решетников, Курсы валют, рубль, Доллар США, РОССИЯ
Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 86 рублей на конец года
Минэкономразвития ожидает курс доллара на конец 2026 года на уровне 86 рублей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 86 рублей на конец текущего года, сообщил журналистам представитель министерства.
"Курс на конец года мы не меняли по сравнению со сценарными условиями. Осталось 86, 88, 94, 97 (рублей за доллар в 2026-2029 годах соответственно - ред.). Изменили только среднегодовой на 2026 год в соответствии с динамикой первой половины года", - сказал представитель министерства.
Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
По его словам, министерство прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2026 году в 79,5 рубля.