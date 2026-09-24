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Минэкономразвития повысило прогноз оборота ритейла - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Минэкономразвития повысило прогноз оборота ритейла
Минэкономразвития повысило прогноз оборота ритейла - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития повысило прогноз оборота ритейла
Минэкономразвития России повысило прогноз роста оборота розничной торговли в России в 2026 году до 4,6% с 0,8%, сообщил журналистам представитель министерства. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:26+0300
2026-09-24T16:26+0300
россия
бизнес
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873649476.jpg?1790256412
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России повысило прогноз роста оборота розничной торговли в России в 2026 году до 4,6% с 0,8%, сообщил журналистам представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Два основания, почему мы по потреблению подняли оценки. Первое - это доходы населения, прежде всего, заработные платы. Второе - более быстрое, чем ожидалось, снижение нормы сбережения. Норму сбережения мы пересмотрели достаточно серьезно, опираясь на текущие данные", - сказал представитель министерства. "Мы прогнозировали, что в 2026-м году в среднем по году норма сбережения будет 14,3%, для понимания, в 25-м году была 16,6%. Сейчас наш прогноз 9,5% по норме сбережений. Это, опять же, соответствует тому, что реально происходит в первых двух кварталах", - добавил он.
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россия, бизнес, максим решетников
РОССИЯ, Бизнес, Максим Решетников
16:26 24.09.2026
 
Минэкономразвития повысило прогноз оборота ритейла

Минэкономразвития повысило прогноз оборота ритейла в 2026 году до 4,6%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России повысило прогноз роста оборота розничной торговли в России в 2026 году до 4,6% с 0,8%, сообщил журналистам представитель министерства.
Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Два основания, почему мы по потреблению подняли оценки. Первое - это доходы населения, прежде всего, заработные платы. Второе - более быстрое, чем ожидалось, снижение нормы сбережения. Норму сбережения мы пересмотрели достаточно серьезно, опираясь на текущие данные", - сказал представитель министерства.
"Мы прогнозировали, что в 2026-м году в среднем по году норма сбережения будет 14,3%, для понимания, в 25-м году была 16,6%. Сейчас наш прогноз 9,5% по норме сбережений. Это, опять же, соответствует тому, что реально происходит в первых двух кварталах", - добавил он.
 
РОССИЯБизнесМаксим Решетников
 
 
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