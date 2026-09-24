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МЭР дало прогноз по пассажиропотоку авиакомпаний

МЭР дало прогноз по пассажиропотоку авиакомпаний - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР дало прогноз по пассажиропотоку авиакомпаний

Пассажиропоток авиакомпаний России в 2029 году в базовом варианте ожидается на 28,1% больше, чем в 2025 году, а в консервативном варианте – на 7,1% больше,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:16+0300

2026-09-24T18:16+0300

2026-09-24T18:18+0300

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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в 2029 году в базовом варианте ожидается на 28,1% больше, чем в 2025 году, а в консервативном варианте – на 7,1% больше, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития. "Пассажиропоток российских авиакомпаний в долгосрочной перспективе будет расти, так, в 2029 году в базовом варианте пассажирооборот оценивается в объеме 315,2 миллиарда пассажиро-километра (+10,8% к уровню 2025 года), объем перевозок – 139,4 миллиона человек (+28,1% к уровню 2025 года), а в консервативном варианте пассажирооборот составит 288,9 миллиарда пассажиро-километра (+1,6% к уровню 2025 года), объем перевозок – 116,6 миллиона человек (+7,1% к уровню 2025 года)", - говорится в документе. Отмечается, что в прогнозном периоде развитие отрасли будет определяться темпами обновления авиапарка российскими воздушными судами, модернизацией аэропортов и постепенным восстановлением международного авиасообщения. "Ввод в эксплуатацию новых пассажирских терминалов, реконструкция взлетно-посадочных полос и развитие региональной авиации будут способствовать увеличению провозных мощностей", - подчеркивается в прогнозе. При этом добавляется, что сдерживать темпы роста авиаперевозок будут дефицит воздушных судов и сложности с сервисным обслуживанием импортной техники, а также закрытие ряда аэропортов на юге России. Объем перевозок грузов авиатранспортом в базовом сценарии прогнозируется в объеме 0,46 миллиона тонн (+2,6% к уровню 2025 года), а в консервативном - в объеме 0,42 миллиона тонн (-6,1% к уровню 2025 года). Грузооборот в базовом сценарии снижается на 0,1%, до 1,78 миллиарда тонно-километра, а в консервативном – на 7,9%, до 1,64 миллиарда тонно-километра. Российские авиакомпании по итогам семи месяцев 2026 года перевезли 59,78 миллиона человек, что на 3,8% меньше уровня за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. В январе глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что авиакомпании РФ в 2026 году планируют перевезти 110,4 миллиона пассажиров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстат, росавиация