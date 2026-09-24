https://1prime.ru/20260924/minekonomrazvitiya-873659553.html
Минэкономразвития ожидает роста добычи газа в России в 2026 году
Минэкономразвития ожидает роста добычи газа в России в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития ожидает роста добычи газа в России в 2026 году
Минэкономразвития ждет роста добычи газа в РФ в 2026 году на 3,1%, до 683,1 миллиарда кубометров и в базовом, и в консервативном сценариях, говорится в прогнозе | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:23+0300
2026-09-24T18:23+0300
2026-09-24T18:23+0300
газ
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ждет роста добычи газа в РФ в 2026 году на 3,1%, до 683,1 миллиарда кубометров и в базовом, и в консервативном сценариях, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте министерства. В 2025 году добыча газа в стране составила 662,7 миллиарда кубометров. В текущем году показатель вырастет до 683,1 миллиарда кубометров, а в следующем - до 696,1 миллиарда кубометров, прогнозирует Минэкономразвития. В 2028 и 2029 годах министерство также ожидает продолжения роста добычи газа в России в обоих сценариях - базовом и консервативном. В 2028 году этот показатель ожидается на уровне 710,5 миллиарда кубометров, а в 2029 году - 740,1 миллиарда кубометров.
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газ
Минэкономразвития ожидает роста добычи газа в России в 2026 году
Минэкономразвития ожидает роста добычи газа в России в 2026 году на 3,1%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ждет роста добычи газа в РФ в 2026 году на 3,1%, до 683,1 миллиарда кубометров и в базовом, и в консервативном сценариях, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте министерства.
В 2025 году добыча газа в стране составила 662,7 миллиарда кубометров. В текущем году показатель вырастет до 683,1 миллиарда кубометров, а в следующем - до 696,1 миллиарда кубометров, прогнозирует Минэкономразвития.
В 2028 и 2029 годах министерство также ожидает продолжения роста добычи газа в России в обоих сценариях - базовом и консервативном. В 2028 году этот показатель ожидается на уровне 710,5 миллиарда кубометров, а в 2029 году - 740,1 миллиарда кубометров.