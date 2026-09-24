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В Минэнерго оценили ситуацию с промышленными запасами угля в России

В Минэнерго оценили ситуацию с промышленными запасами угля в России - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Минэнерго оценили ситуацию с промышленными запасами угля в России

Действующие угольные предприятия России обеспечены промышленными запасами угля более чем на 50 лет, сообщил руководитель департамента аналитики по сегменту в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T20:51+0300

2026-09-24T20:51+0300

2026-09-24T20:51+0300

промышленность

россия

дальний восток

китай

индия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Действующие угольные предприятия России обеспечены промышленными запасами угля более чем на 50 лет, сообщил руководитель департамента аналитики по сегменту в области угольной и торфяной промышленности Российского энергетического агентства Минэнерго Алексей Рогожин. "Действующие угольные предприятия обеспечены промышленными запасами угля более чем на 50 лет", - передает его слова пресс-служба РЭА Минэнерго. Отмечается, что в 2025 году добыча угля открытым способом составила 79,3%, а по результатам семи месяцев 2026 года достигла 80,5% (без учета новых регионов). География угледобычи продолжает смещаться на восток: растет доля Восточной Сибири и Дальнего Востока - доля ДФО по результатам семи месяцев 2026 года приближается к 30%. По словам Рогожина, Россия занимает третье место в мире по экспорту угля, при этом 78% поставок идут в восточном направлении, а основные страны-импортеры в последние годы — Китай, Индия и Турция. "Наращиванию экспортного потенциала способствует улучшение инфраструктуры: профицит мощностей по перевалке экспортного угля в морских портах России, строительство Тихоокеанской железной дороги, использование альтернативных видов транспорта", - добавляется в сообщении. Одним из оптимальных путей развития отрасли может стать создание новых центров потребления угля непосредственно в местах добычи: угле-энергетических, угле-металлургических и угле-химических холдингов, созданных с использованием уникальных отечественных технологий и техники.

дальний восток

китай

индия

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промышленность, россия, дальний восток, китай, индия