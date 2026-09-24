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Крупные ТЭС России сформировали запасы топлива к отопительному сезону

Крупные ТЭС России сформировали запасы топлива к отопительному сезону - 24.09.2026, ПРАЙМ

Крупные ТЭС России сформировали запасы топлива к отопительному сезону

Крупные теплоэлектростанции (ТЭС) России сформировали запасы топлива к отопительному сезону, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T22:03+0300

2026-09-24T22:03+0300

2026-09-24T22:03+0300

тэс

топливо

отопительный сезон

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Крупные теплоэлектростанции (ТЭС) России сформировали запасы топлива к отопительному сезону, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "К компетенции Минэнерго России относится нормирование и контроль поддержания запасов топлива на крупных объектах генерации (тепловых электрических станциях). На сегодня такими энергообъектами сформированы запасы топлива, соответствующие и превышающие установленные Минэнерго России показатели", - сказали в министерстве, отвечая на вопрос о запасах топлива на энергообъектах к предстоящей зиме. В Минэнерго пояснили, что речь идет о накоплении различных видов ресурсов: угля, мазута, дизельного топлива, в зависимости от проектного топливного режима конкретных энергообъектов.

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тэс, топливо, отопительный сезон