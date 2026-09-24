https://1prime.ru/20260924/minenergo-873665311.html
Крупные ТЭС России сформировали запасы топлива к отопительному сезону
Крупные ТЭС России сформировали запасы топлива к отопительному сезону - 24.09.2026, ПРАЙМ
Крупные ТЭС России сформировали запасы топлива к отопительному сезону
Крупные теплоэлектростанции (ТЭС) России сформировали запасы топлива к отопительному сезону, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T22:03+0300
2026-09-24T22:03+0300
2026-09-24T22:03+0300
тэс
топливо
отопительный сезон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873665311.jpg?1790276586
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Крупные теплоэлектростанции (ТЭС) России сформировали запасы топлива к отопительному сезону, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "К компетенции Минэнерго России относится нормирование и контроль поддержания запасов топлива на крупных объектах генерации (тепловых электрических станциях). На сегодня такими энергообъектами сформированы запасы топлива, соответствующие и превышающие установленные Минэнерго России показатели", - сказали в министерстве, отвечая на вопрос о запасах топлива на энергообъектах к предстоящей зиме. В Минэнерго пояснили, что речь идет о накоплении различных видов ресурсов: угля, мазута, дизельного топлива, в зависимости от проектного топливного режима конкретных энергообъектов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тэс, топливо, отопительный сезон
ТЭС, топливо, отопительный сезон
Крупные ТЭС России сформировали запасы топлива к отопительному сезону
Минэнерго: крупные теплоэлектростанции сформировали запасы топлива к отопительному сезону
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Крупные теплоэлектростанции (ТЭС) России сформировали запасы топлива к отопительному сезону, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.
"К компетенции Минэнерго России относится нормирование и контроль поддержания запасов топлива на крупных объектах генерации (тепловых электрических станциях). На сегодня такими энергообъектами сформированы запасы топлива, соответствующие и превышающие установленные Минэнерго России показатели", - сказали в министерстве, отвечая на вопрос о запасах топлива на энергообъектах к предстоящей зиме.
В Минэнерго пояснили, что речь идет о накоплении различных видов ресурсов: угля, мазута, дизельного топлива, в зависимости от проектного топливного режима конкретных энергообъектов.