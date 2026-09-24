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Минфин назвал стратегический приоритет бюджета на 2027-2029 годы - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин назвал стратегический приоритет бюджета на 2027-2029 годы
Минфин назвал стратегический приоритет бюджета на 2027-2029 годы - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минфин назвал стратегический приоритет бюджета на 2027-2029 годы
Финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности России, социальная поддержка участников СВО и их семей является стратегическим приоритетом бюджета,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:16+0300
2026-09-24T11:16+0300
россия
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности России, социальная поддержка участников СВО и их семей является стратегическим приоритетом бюджета, говорится в сообщении пресс-службы Минфина. "Стратегический приоритет бюджета - финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка участников СВО и их семей", - сказано в сообщении. Отмечается, что запланированные в рамках бюджета 2027-2029 годов ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, модернизацию предприятий ОПК, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
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россия, минфин
РОССИЯ, Минфин
11:16 24.09.2026
 
Минфин назвал стратегический приоритет бюджета на 2027-2029 годы

Минфин назвал соцподдержку участников СВО стратегическим приоритетом бюджета

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности России, социальная поддержка участников СВО и их семей является стратегическим приоритетом бюджета, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
"Стратегический приоритет бюджета - финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка участников СВО и их семей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что запланированные в рамках бюджета 2027-2029 годов ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, модернизацию предприятий ОПК, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
 
РОССИЯМинфин
 
 
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