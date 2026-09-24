https://1prime.ru/20260924/minfin--873629759.html
Минфин предложил включить в основную налоговую базу пассивные доходы
Минфин предложил включить в основную налоговую базу пассивные доходы - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил включить в основную налоговую базу пассивные доходы
Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе дивиденды и проценты от вкладов, мера коснется не более 6%... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:29+0300
2026-09-24T11:29+0300
2026-09-24T11:29+0300
финансы
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе дивиденды и проценты от вкладов, мера коснется не более 6% населения, или 4 миллионов граждан, сообщила в четверг пресс-служба Минфина. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как указано в сообщении, в рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы. При этом ключевые принципы налоговой политики сохраняются – справедливость и эффективность налоговой системы, подчеркнули в министерстве. "В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить "пассивные" доходы – по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас "пассивные" доходы облагаются по ставкам 13-15%", - говорится в сообщении Минфина. В министерстве пояснили, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. "Это в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ", - уверены в ведомстве. "Предлагаемая унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы, это около 4 миллионов граждан", - также указали в Минфине. При этом поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов – необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяется на доходы участников СВО.
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финансы, минфин
Минфин предложил включить в основную налоговую базу пассивные доходы
Минфин предложил включать в налоговую базу по НДФЛ дивиденды и проценты от вкладов
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе дивиденды и проценты от вкладов, мера коснется не более 6% населения, или 4 миллионов граждан, сообщила в четверг пресс-служба Минфина.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Как указано в сообщении, в рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы. При этом ключевые принципы налоговой политики сохраняются – справедливость и эффективность налоговой системы, подчеркнули в министерстве.
"В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить "пассивные" доходы – по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас "пассивные" доходы облагаются по ставкам 13-15%", - говорится в сообщении Минфина
.
В министерстве пояснили, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. "Это в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ", - уверены в ведомстве.
"Предлагаемая унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы, это около 4 миллионов граждан", - также указали в Минфине.
При этом поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов – необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяется на доходы участников СВО.