Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил включить в основную налоговую базу пассивные доходы - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/minfin--873629759.html
Минфин предложил включить в основную налоговую базу пассивные доходы
Минфин предложил включить в основную налоговую базу пассивные доходы - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил включить в основную налоговую базу пассивные доходы
Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе дивиденды и проценты от вкладов, мера коснется не более 6%... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:29+0300
2026-09-24T11:29+0300
финансы
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873629759.jpg?1790238578
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе дивиденды и проценты от вкладов, мера коснется не более 6% населения, или 4 миллионов граждан, сообщила в четверг пресс-служба Минфина. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как указано в сообщении, в рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы. При этом ключевые принципы налоговой политики сохраняются – справедливость и эффективность налоговой системы, подчеркнули в министерстве. "В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить "пассивные" доходы – по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас "пассивные" доходы облагаются по ставкам 13-15%", - говорится в сообщении Минфина. В министерстве пояснили, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. "Это в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ", - уверены в ведомстве. "Предлагаемая унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы, это около 4 миллионов граждан", - также указали в Минфине. При этом поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов – необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяется на доходы участников СВО.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, минфин
Финансы, Минфин
11:29 24.09.2026
 
Минфин предложил включить в основную налоговую базу пассивные доходы

Минфин предложил включать в налоговую базу по НДФЛ дивиденды и проценты от вкладов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе дивиденды и проценты от вкладов, мера коснется не более 6% населения, или 4 миллионов граждан, сообщила в четверг пресс-служба Минфина.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Как указано в сообщении, в рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы. При этом ключевые принципы налоговой политики сохраняются – справедливость и эффективность налоговой системы, подчеркнули в министерстве.
"В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить "пассивные" доходы – по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас "пассивные" доходы облагаются по ставкам 13-15%", - говорится в сообщении Минфина.
В министерстве пояснили, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. "Это в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ", - уверены в ведомстве.
"Предлагаемая унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы, это около 4 миллионов граждан", - также указали в Минфине.
При этом поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов – необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяется на доходы участников СВО.
 
ФинансыМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала