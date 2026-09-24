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Бюджет на 2027–2029 годы выделит 10 триллионов рублей на рождаемость

Бюджет на 2027–2029 годы выделит 10 триллионов рублей на рождаемость - 24.09.2026, ПРАЙМ

Бюджет на 2027–2029 годы выделит 10 триллионов рублей на рождаемость

Бюджет России на 2027-2029 годы особое внимание уделяет мерам по повышению рождаемости, на эти цели за три года будет выделено 10 триллионов рублей, говорится в | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:15+0300

2026-09-24T11:15+0300

2026-09-24T11:57+0300

финансы

россия

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Бюджет России на 2027-2029 годы особое внимание уделяет мерам по повышению рождаемости, на эти цели за три года будет выделено 10 триллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минфина."Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению рождаемости. "Детский бюджет" на три года составит 10 триллионов рублей, включая выплату единого детского пособия", - сказано в сообщении.Так, предусмотрены средства на ежегодную индексацию с 1 февраля материнского капитала, средства на предоставление семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам РФ, имеющим двух и более детей. Необходимые средства также предусмотрены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми – порядка 1,9 триллиона рублей.Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

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финансы, россия, минфин