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В бюджете заложили почти два триллиона рублей на технологическое лидерство

В бюджете заложили почти два триллиона рублей на технологическое лидерство - 24.09.2026, ПРАЙМ

В бюджете заложили почти два триллиона рублей на технологическое лидерство

Практически 2 триллиона рублей заложено в бюджете на предстоящую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства России, | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:18+0300

2026-09-24T11:18+0300

2026-09-24T11:18+0300

россия

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Практически 2 триллиона рублей заложено в бюджете на предстоящую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства России, сообщили в пресс-службе Минфина. "На будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование почти 2 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

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