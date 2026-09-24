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В бюджете заложили почти два триллиона рублей на технологическое лидерство
В бюджете заложили почти два триллиона рублей на технологическое лидерство - 24.09.2026, ПРАЙМ
В бюджете заложили почти два триллиона рублей на технологическое лидерство
Практически 2 триллиона рублей заложено в бюджете на предстоящую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства России, | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:18+0300
2026-09-24T11:18+0300
2026-09-24T11:18+0300
россия
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Практически 2 триллиона рублей заложено в бюджете на предстоящую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства России, сообщили в пресс-службе Минфина. "На будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование почти 2 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
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россия, минфин
В бюджете заложили почти два триллиона рублей на технологическое лидерство
Минфин: на нацпроекты по технологическому лидерству заложено почти 2 трлн рублей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Практически 2 триллиона рублей заложено в бюджете на предстоящую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства России, сообщили в пресс-службе Минфина.
"На будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование почти 2 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.