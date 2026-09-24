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В России в 2027 году страховые пенсии повысят дважды
В России в 2027 году страховые пенсии повысят дважды - 24.09.2026, ПРАЙМ
В России в 2027 году страховые пенсии повысят дважды
Страховые пенсии в России в 2027 году повысят дважды, средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29,9 тысячи рублей, сообщила... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:20+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Страховые пенсии в России в 2027 году повысят дважды, средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29,9 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. "В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий. В частности, страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты", - говорится в сообщении Минфина. "Таким образом, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля", - добавили в ведомстве.
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россия, финансы, минфин
В России в 2027 году страховые пенсии повысят дважды
Минфин: страховые пенсии в 2027 году повысят дважды, средний размер составит 29,9 тыс руб
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Страховые пенсии в России в 2027 году повысят дважды, средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29,9 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Минфина.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
"В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий. В частности, страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты", - говорится в сообщении Минфина
.
"Таким образом, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля", - добавили в ведомстве.