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Минфин: бюджетная политика следующей трехлетки направлена на оборону

Минфин: бюджетная политика следующей трехлетки направлена на оборону - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минфин: бюджетная политика следующей трехлетки направлена на оборону

Бюджетная политика РФ в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства, сообщает Минфин. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:24+0300

2026-09-24T11:24+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Бюджетная политика РФ в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства, сообщает Минфин. "Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического лидерства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

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россия, финансы, минфин