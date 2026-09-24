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Минфин: бюджетная политика следующей трехлетки направлена на оборону - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин: бюджетная политика следующей трехлетки направлена на оборону
Минфин: бюджетная политика следующей трехлетки направлена на оборону - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минфин: бюджетная политика следующей трехлетки направлена на оборону
Бюджетная политика РФ в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства, сообщает Минфин. | 24.09.2026, ПРАЙМ
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россия
финансы
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Бюджетная политика РФ в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства, сообщает Минфин. "Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического лидерства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
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россия, финансы, минфин
РОССИЯ, Финансы, Минфин
11:24 24.09.2026
 
Минфин: бюджетная политика следующей трехлетки направлена на оборону

Минфин: бюджетная политика трехлетки нацелена на соцобязательства и оборону и техлидерство

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Бюджетная политика РФ в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства, сообщает Минфин.
"Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического лидерства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
 
РОССИЯФинансыМинфин
 
 
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