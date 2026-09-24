https://1prime.ru/20260924/minfin-873629512.html

Минфин озвучил объем средств в бюджете на развитие образования

Минфин озвучил объем средств в бюджете на развитие образования - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минфин озвучил объем средств в бюджете на развитие образования

Власти РФ в рамках проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы планируют направить более 320 миллиардов рублей на развитие образования, следует из сообщения... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:28+0300

2026-09-24T11:28+0300

2026-09-24T11:28+0300

россия

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти РФ в рамках проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы планируют направить более 320 миллиардов рублей на развитие образования, следует из сообщения пресс-службы Минфина России. "Проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрены средства на развитие образования. Более 105 млрд рублей планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году", - говорится в сообщении. На ремонт детских садов предусмотрено более 47 миллиардов рублей, на строительство новых учреждений – еще 25,7 миллиарда рублей. К 2030 году запланировано строительство более 100 детских садов, отмечается в сообщении. "Также средства будут направлены на ремонт общежитий университетов – около 80 млрд рублей, и техникумов – 65 млрд рублей", - говорится в сообщении. За счет предусмотренных средств продолжится строительство новых школ и модернизация действующих учреждений, оснащение учебных кабинетов, выплаты классным руководителям и реализация других мер, отмечается в сообщении. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

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россия, минфин