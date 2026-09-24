Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин озвучил объем средств в бюджете на развитие образования - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/minfin-873629512.html
Минфин озвучил объем средств в бюджете на развитие образования
Минфин озвучил объем средств в бюджете на развитие образования - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минфин озвучил объем средств в бюджете на развитие образования
Власти РФ в рамках проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы планируют направить более 320 миллиардов рублей на развитие образования, следует из сообщения... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:28+0300
2026-09-24T11:28+0300
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873629512.jpg?1790238525
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти РФ в рамках проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы планируют направить более 320 миллиардов рублей на развитие образования, следует из сообщения пресс-службы Минфина России. "Проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрены средства на развитие образования. Более 105 млрд рублей планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году", - говорится в сообщении. На ремонт детских садов предусмотрено более 47 миллиардов рублей, на строительство новых учреждений – еще 25,7 миллиарда рублей. К 2030 году запланировано строительство более 100 детских садов, отмечается в сообщении. "Также средства будут направлены на ремонт общежитий университетов – около 80 млрд рублей, и техникумов – 65 млрд рублей", - говорится в сообщении. За счет предусмотренных средств продолжится строительство новых школ и модернизация действующих учреждений, оснащение учебных кабинетов, выплаты классным руководителям и реализация других мер, отмечается в сообщении. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минфин
РОССИЯ, Минфин
11:28 24.09.2026
 
Минфин озвучил объем средств в бюджете на развитие образования

Минфин: на развитие образования направят более 320 миллиардов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти РФ в рамках проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы планируют направить более 320 миллиардов рублей на развитие образования, следует из сообщения пресс-службы Минфина России.
"Проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрены средства на развитие образования. Более 105 млрд рублей планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году", - говорится в сообщении.
На ремонт детских садов предусмотрено более 47 миллиардов рублей, на строительство новых учреждений – еще 25,7 миллиарда рублей. К 2030 году запланировано строительство более 100 детских садов, отмечается в сообщении.
"Также средства будут направлены на ремонт общежитий университетов – около 80 млрд рублей, и техникумов – 65 млрд рублей", - говорится в сообщении.
За счет предусмотренных средств продолжится строительство новых школ и модернизация действующих учреждений, оснащение учебных кабинетов, выплаты классным руководителям и реализация других мер, отмечается в сообщении.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
 
РОССИЯМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала