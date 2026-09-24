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Минфин предложил повысить налог на прибыль по дивидендам до 35%

Минфин предложил повысить налог на прибыль по дивидендам до 35% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил повысить налог на прибыль по дивидендам до 35%

Минфин РФ предложил повысить ставку налога на прибыль по дивидендам до 35% с 15% для владельцев акций - резидентов недружественных стран, следует из сообщения... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:28+0300

2026-09-24T11:28+0300

2026-09-24T11:55+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил повысить ставку налога на прибыль по дивидендам до 35% с 15% для владельцев акций - резидентов недружественных стран, следует из сообщения министерства. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. "Предлагается повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета "С" до 35%", - говорится в сообщении. Соответствующие предложения Минфин внес в правительство в рамках бюджетного пакета на следующую трехлетку. Счета типа "С" в России открывают нерезидентам из недружественных стран. Сейчас, если дивиденды выплачиваются иностранной организации, российская компания, которая распределяет прибыль, исчисляет и уплачивает в бюджет налог на прибыль от дивидендов по ставке 15%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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