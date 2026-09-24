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Минфин предложил ввести НДС на иностранные онлайн-покупки

Минфин предложил ввести НДС на иностранные онлайн-покупки - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил ввести НДС на иностранные онлайн-покупки

Минфин России в рамках бюджетного процесса предлагает ввести НДС в 22% для иностранных товаров, приобретенных онлайн, а для посылок стоимостью до 200 евро -... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:41+0300

2026-09-24T11:41+0300

2026-09-24T12:18+0300

бизнес

россия

минфин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин России в рамках бюджетного процесса предлагает ввести НДС в 22% для иностранных товаров, приобретенных онлайн, а для посылок стоимостью до 200 евро - ввести таможенный сбор в 100 рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минфина. "В рамках формирования конкурентной среды и "обеления" экономики законопроектом предложено для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки", - пишет ведомство. Кроме того, министерство предлагает "ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями". Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Как сообщила пресс-служба Минфина, бюджетная политика России в эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.

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бизнес, россия, минфин