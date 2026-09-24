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Минфин предложил обязать ПИФы платить налог на прибыль по ставке 15% - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин предложил обязать ПИФы платить налог на прибыль по ставке 15%
Минфин предложил обязать ПИФы платить налог на прибыль по ставке 15% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил обязать ПИФы платить налог на прибыль по ставке 15%
Минфин РФ предложил ввести обязанность паевых инвестиционных фондов (ПИФов) платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов, соответствующие поправки | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:47+0300
2026-09-24T11:47+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил ввести обязанность паевых инвестиционных фондов (ПИФов) платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов, соответствующие поправки внесены в рамках бюджетного пакета на следующую трехлетку. "Предлагается установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. При этом при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФ будет зачитываться", – говорится в сообщении Минфина. Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков, когда они получают доход, что может откладываться на долгий срок. "Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФов", - поясняет министерство.
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192
40
192
40
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4.7
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финансы, бизнес, минфин, минфин рф
Финансы, Бизнес, Минфин, Минфин РФ
11:47 24.09.2026
 
Минфин предложил обязать ПИФы платить налог на прибыль по ставке 15%

Минфин предложил ввести обязанность ПИФов платить налог на прибыль по ставке 15%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил ввести обязанность паевых инвестиционных фондов (ПИФов) платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов, соответствующие поправки внесены в рамках бюджетного пакета на следующую трехлетку.
"Предлагается установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. При этом при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФ будет зачитываться", – говорится в сообщении Минфина.
Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков, когда они получают доход, что может откладываться на долгий срок.
"Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФов", - поясняет министерство.
 
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