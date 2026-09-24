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Дефицит бюджета в 2027-2029 годах составит 2% ВВП в год

Дефицит бюджета в 2027-2029 годах составит 2% ВВП в год - 24.09.2026, ПРАЙМ

Дефицит бюджета в 2027-2029 годах составит 2% ВВП в год

Дефицит федерального бюджета страны в 2027-2029 годах составит порядка 2% ВВП ежегодно, предполагает Минфин России. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:53+0300

2026-09-24T11:53+0300

2026-09-24T11:53+0300

финансы

минфин рф

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета страны в 2027-2029 годах составит порядка 2% ВВП ежегодно, предполагает Минфин России. "Дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно", - говорится в сообщении его пресс-службы. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

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финансы, минфин рф