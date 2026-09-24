https://1prime.ru/20260924/minfin-873632603.html

Минфин предложил донастроить налогообложение природной ренты

Минфин предложил донастроить налогообложение природной ренты - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил донастроить налогообложение природной ренты

Проект бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты, в частности сектора горно-металлургического комплекса и таких... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T12:03+0300

2026-09-24T12:03+0300

2026-09-24T12:03+0300

россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты, в частности сектора горно-металлургического комплекса и таких видов продукции как драгоценные, цветные металлы, удобрения, сообщает пресс-служба Минфина России. "Законопроектом предусмотрена донастройка налогообложения природной ренты", - говорится в сообщении. Она коснется сектора горно-металлургического комплекса и определенных видов продукции рентных отраслей (драгоценные и цветные металлы, удобрения). "В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года (по золоту – 20%)", - сообщил Минфин. В министерстве пояснили, что по определенным видам продукции рентных отраслей (драгоценные и цветные металлы, удобрения и ряд других) в 2025 году наблюдался резкий рост мировых цен, за счет чего компании получили дополнительный рентный доход. Введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы РФ, отметили в Минфине. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин