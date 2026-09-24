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Минфин предложил донастроить налогообложение природной ренты
Минфин предложил донастроить налогообложение природной ренты - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил донастроить налогообложение природной ренты
Проект бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты, в частности сектора горно-металлургического комплекса и таких... | 24.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты, в частности сектора горно-металлургического комплекса и таких видов продукции как драгоценные, цветные металлы, удобрения, сообщает пресс-служба Минфина России. "Законопроектом предусмотрена донастройка налогообложения природной ренты", - говорится в сообщении. Она коснется сектора горно-металлургического комплекса и определенных видов продукции рентных отраслей (драгоценные и цветные металлы, удобрения). "В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года (по золоту – 20%)", - сообщил Минфин. В министерстве пояснили, что по определенным видам продукции рентных отраслей (драгоценные и цветные металлы, удобрения и ряд других) в 2025 году наблюдался резкий рост мировых цен, за счет чего компании получили дополнительный рентный доход. Введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы РФ, отметили в Минфине. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
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россия, минфин
Минфин предложил донастроить налогообложение природной ренты
Минфин: проект бюджета предусматривает донастройку налогообложения природной ренты
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты, в частности сектора горно-металлургического комплекса и таких видов продукции как драгоценные, цветные металлы, удобрения, сообщает пресс-служба Минфина России.
"Законопроектом предусмотрена донастройка налогообложения природной ренты", - говорится в сообщении.
Она коснется сектора горно-металлургического комплекса и определенных видов продукции рентных отраслей (драгоценные и цветные металлы, удобрения).
"В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года (по золоту – 20%)", - сообщил Минфин
.
В министерстве пояснили, что по определенным видам продукции рентных отраслей (драгоценные и цветные металлы, удобрения и ряд других) в 2025 году наблюдался резкий рост мировых цен, за счет чего компании получили дополнительный рентный доход. Введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы РФ, отметили в Минфине.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.