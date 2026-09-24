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Минфин назвал объем финансирования дорожного хозяйства на 2027-2029 годы
Минфин назвал объем финансирования дорожного хозяйства на 2027-2029 годы - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минфин назвал объем финансирования дорожного хозяйства на 2027-2029 годы
Объем финансирования дорожного хозяйства на 2027-2029 годы превысит 4,4 триллиона рублей, а на обновление общественного транспорта планируется направить 65,3... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:08+0300
2026-09-24T12:08+0300
2026-09-24T12:08+0300
бизнес
минфин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем финансирования дорожного хозяйства на 2027-2029 годы превысит 4,4 триллиона рублей, а на обновление общественного транспорта планируется направить 65,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минфина России.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
"В рамках развития инфраструктуры, в том числе транспортной, будут направлены значительные ресурсы на обеспечение дорожной деятельности, обновление общественного транспорта. Объем финансирования дорожного хозяйства превысит 4,4 трлн рублей на трехлетку", - говорится в сообщении.
"Еще 65,3 млрд рублей будет направлено на обновление общественного транспорта, в том числе на наземный электрический транспорт", - отмечается там.
Средства будут направлены на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" – более 180 миллиардов рублей за три года, указали в Минфине.
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бизнес, минфин
Минфин назвал объем финансирования дорожного хозяйства на 2027-2029 годы
Минфин: на обновление общественного транспорта направят 65,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем финансирования дорожного хозяйства на 2027-2029 годы превысит 4,4 триллиона рублей, а на обновление общественного транспорта планируется направить 65,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минфина России.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
"В рамках развития инфраструктуры, в том числе транспортной, будут направлены значительные ресурсы на обеспечение дорожной деятельности, обновление общественного транспорта. Объем финансирования дорожного хозяйства превысит 4,4 трлн рублей на трехлетку", - говорится в сообщении.
"Еще 65,3 млрд рублей будет направлено на обновление общественного транспорта, в том числе на наземный электрический транспорт", - отмечается там.
Средства будут направлены на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" – более 180 миллиардов рублей за три года, указали в Минфине.