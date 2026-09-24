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Минфин объявил об изменении семейной ипотеки с дифференциацией условий

Минфин объявил об изменении семейной ипотеки с дифференциацией условий - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минфин объявил об изменении семейной ипотеки с дифференциацией условий

Минфин России объявил об изменении с 1 октября программы "Семейная ипотека" с дифференциацией условий выдаваемых кредитов в зависимости от числа детей и региона | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:16+0300

2026-09-24T17:16+0300

2026-09-24T17:21+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин России объявил об изменении с 1 октября программы "Семейная ипотека" с дифференциацией условий выдаваемых кредитов в зависимости от числа детей и региона проживания семьи."Утверждены изменения программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека". Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Это сделает "Семейную ипотеку" более адресной и демографически ориентированной программой", - говорится в материалах на сайте министерства.В Минфине уточнили, что изменения программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" начнут действовать на новые договоры, выданные с 1 октября."Вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита – до 15 лет", - добавили в ведомстве.

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недвижимость, финансы, бизнес, минфин