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Минфин заложил плавный выход на бюджетное правило к 2029 году

Минфин заложил плавный выход на бюджетное правило к 2029 году - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минфин заложил плавный выход на бюджетное правило к 2029 году

Минфин РФ заложил в проект бюджета на следующую трехлетку плавный выход на бюджетное правило к 2029 году, заявил министр финансов Антон Силуанов, представляя на | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:18+0300

2026-09-24T17:18+0300

2026-09-24T17:18+0300

антон силуанов

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ заложил в проект бюджета на следующую трехлетку плавный выход на бюджетное правило к 2029 году, заявил министр финансов Антон Силуанов, представляя на заседании правительства проект закона о федеральном бюджете на 2027-2029 годы. "Обеспечивается плавный выход на бюджетное правило к 2029 году. В переходный период 2027-2028 годов предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 и 0,5 триллиона рублей соответственно", - сказал Силуанов. Структурный уровень расходов бюджета – это ключевой показатель бюджетного правила, целевой уровень расходов, которые финансируются за счет структурных, то есть не зависящих от временной конъюнктуры доходов. Сейчас бюджетное правило в России действует в смягченном варианте, то есть предусмотренный в законе о бюджете предельный объем расходов превышает структурный уровень. Бюджетное правило ограничивает расходы, устанавливая цену отсечения для российской нефти марки Urals. Если фактическая цена оказывается выше этой отсечки, дополнительные доходы бюджета направляются на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ). А если цена нефти опускается ниже этого уровня, то Минфин вправе покрыть возникший дефицит бюджета за счет средств фонда. В текущем году цена отсечения по бюджетному правилу составляет 59 долларов за баррель. А в следующем году Минфин планирует ее снизить до 50 долларов за баррель. "То есть все обязательства будут профинансированы при таком уровне цен на нефть. При более благоприятной конъюнктуре пополним ФНБ", - пояснил министр. Глава Минфина отметил также, что доходная часть бюджета в ближайшие три года будет укрепляться. "Продолжится укрепление и доходной базы, ее устойчивость. Доля ненефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% ВВП – это минимальный уровень с 2008 года", – сказал он.

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антон силуанов, минфин, минфин рф, фнб