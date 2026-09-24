https://1prime.ru/20260924/minpromtorg-873642157.html

Реабилитационная индустрия в 2025 году выросла на 6%

Реабилитационная индустрия в 2025 году выросла на 6% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Реабилитационная индустрия в 2025 году выросла на 6%

Российская реабилитационная индустрия по итогам прошлого года продемонстрировала рост на 6% в годовом выражении и достигла 58 миллиардов рублей, говорится в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:52+0300

2026-09-24T14:52+0300

2026-09-24T15:08+0300

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российская реабилитационная индустрия по итогам прошлого года продемонстрировала рост на 6% в годовом выражении и достигла 58 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова. "Глава Минпромторга России сообщил, что сегодня в отрасли, в целом, работают порядка 1000 российских производителей реабилитационной продукции. За прошлый год реабилитационная индустрия увеличилась на 6% в стоимостном выражении - до 58 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что отрасль включает три основных сегмента: технические средства реабилитации, комплектующие к протезно-ортопедическим изделиям и оборудование, использование которых обеспечивает комплексный подход к реабилитации. Алиханов отметил, что в сфере выпуска технических средств реабилитации в стране работают более 320 компаний, которые имеют свыше тысячи регистрационных удостоверений."Объем производства в этом сегменте приближается к 30 миллиардам рублей, а рыночная доля – к 60%. Наиболее быстрыми темпами увеличиваются ниши инвалидных колясок, слуховых аппаратов и абсорбирующего белья", – сообщил министр.По его словам, одним из примеров российских передовых разработок является первый на мировом рынке бионический протез кисти для пациентов со слабыми мышечными сигналами. В сфере реабилитационного оборудования сегодня работают 660 российских компаний. Они охватывают все категории продукции, предусмотренные стандартами для детской и взрослой реабилитации."Среди произведенных изделий - уникальный экзоскелет для реабилитации детей от 1,5 до 8 лет. Кроме того, запущено производство комплекса экзоскелета кисти с внешним программным управлением и биологической обратной связью и роботизированного комплекса для восстановления локомоторных функций", - добавили в пресс-службе Минпромторга.

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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг