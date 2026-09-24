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Минпромторг подготовил перечень продукции для технологического сбора
Минпромторг подготовил перечень продукции для технологического сбора - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг подготовил перечень продукции для технологического сбора
Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень промышленной продукции, которая попадает под технологический сбор, в документе также... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:43+0300
2026-09-24T17:43+0300
2026-09-24T17:43+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень промышленной продукции, которая попадает под технологический сбор, в документе также установлены размеры ставок и методика их определения, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Опубликован проект приказа о технологическом сборе. Документ утверждает перечень промышленной продукции, за которую уплачивается сбор, его размеры и методику их определения", - говорится в сообщении. Ставки технологического сбора будут дифференцированными. Их размер зависит от вида продукции, а также от того, включены ли товарный знак или модель такой продукции в справочник товарных знаков и моделей. "Такой подход направлен на нивелирование инфляционных рисков, связанных с взиманием технологического сбора, и защиту сегментов потребительского рынка электронной и радиоэлектронной продукции, наиболее подверженных влиянию нового платежа", - пояснили в Минпромторге. Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны для укрепления технологического суверенитета. При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Он начнет действовать с 1 декабря текущего года. Срок был перенесен с 1 сентября 2026 года по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями.
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промышленность, бизнес, минпромторг
Промышленность, Бизнес, Минпромторг
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень промышленной продукции, которая попадает под технологический сбор, в документе также установлены размеры ставок и методика их определения, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Опубликован проект приказа о технологическом сборе. Документ утверждает перечень промышленной продукции, за которую уплачивается сбор, его размеры и методику их определения", - говорится в сообщении.
Ставки технологического сбора будут дифференцированными. Их размер зависит от вида продукции, а также от того, включены ли товарный знак или модель такой продукции в справочник товарных знаков и моделей.
"Такой подход направлен на нивелирование инфляционных рисков, связанных с взиманием технологического сбора, и защиту сегментов потребительского рынка электронной и радиоэлектронной продукции, наиболее подверженных влиянию нового платежа", - пояснили в Минпромторге.
Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны для укрепления технологического суверенитета.
При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Он начнет действовать с 1 декабря текущего года. Срок был перенесен с 1 сентября 2026 года по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями.