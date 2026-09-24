https://1prime.ru/20260924/minpromtorg-873656302.html

Минпромторг подготовил перечень продукции для технологического сбора

Минпромторг подготовил перечень продукции для технологического сбора - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг подготовил перечень продукции для технологического сбора

Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень промышленной продукции, которая попадает под технологический сбор, в документе также... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:43+0300

2026-09-24T17:43+0300

2026-09-24T17:43+0300

промышленность

бизнес

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873656302.jpg?1790261032

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень промышленной продукции, которая попадает под технологический сбор, в документе также установлены размеры ставок и методика их определения, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Опубликован проект приказа о технологическом сборе. Документ утверждает перечень промышленной продукции, за которую уплачивается сбор, его размеры и методику их определения", - говорится в сообщении. Ставки технологического сбора будут дифференцированными. Их размер зависит от вида продукции, а также от того, включены ли товарный знак или модель такой продукции в справочник товарных знаков и моделей. "Такой подход направлен на нивелирование инфляционных рисков, связанных с взиманием технологического сбора, и защиту сегментов потребительского рынка электронной и радиоэлектронной продукции, наиболее подверженных влиянию нового платежа", - пояснили в Минпромторге. Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны для укрепления технологического суверенитета. При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Он начнет действовать с 1 декабря текущего года. Срок был перенесен с 1 сентября 2026 года по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, минпромторг