https://1prime.ru/20260924/mintrud-873650874.html
В среднем страховые пенсии по старости увеличатся на 2,6 тысячи рублей
В среднем страховые пенсии по старости увеличатся на 2,6 тысячи рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
В среднем страховые пенсии по старости увеличатся на 2,6 тысячи рублей
В среднем страховые пенсии по старости суммарно в 2027 году увеличатся на 2,6 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:37+0300
2026-09-24T16:37+0300
2026-09-24T16:37+0300
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873650874.jpg?1790257057
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В среднем страховые пенсии по старости суммарно в 2027 году увеличатся на 2,6 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. "В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей, таким образом в среднем страховые пенсии по старости в 2027 году составят 29,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия
В среднем страховые пенсии по старости увеличатся на 2,6 тысячи рублей
Минтруд: страховые пенсии по старости в 2027 году увеличатся до 29,9 тысячи рублей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В среднем страховые пенсии по старости суммарно в 2027 году увеличатся на 2,6 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
"В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей, таким образом в среднем страховые пенсии по старости в 2027 году составят 29,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.