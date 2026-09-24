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Единое пособие и другие выплаты проиндексируют с 2027 года на 6,8% - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Единое пособие и другие выплаты проиндексируют с 2027 года на 6,8%
Единое пособие и другие выплаты проиндексируют с 2027 года на 6,8% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Единое пособие и другие выплаты проиндексируют с 2027 года на 6,8%
Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы с 1 января 2027 года на 6,8%, сообщил министр труда и социальной... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:39+0300
2026-09-24T16:39+0300
финансы
общество
антон котяков
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы с 1 января 2027 года на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, - с 1 января 2027 года на 6,8%", - приводит пресс-служба Минтруда РФ слова Котякова.
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192
40
192
40
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финансы, общество , антон котяков
Финансы, Общество , Антон Котяков
16:39 24.09.2026
 
Единое пособие и другие выплаты проиндексируют с 2027 года на 6,8%

Минтруд: единое пособие с 1 января проиндексируют на 6,8%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы с 1 января 2027 года на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, - с 1 января 2027 года на 6,8%", - приводит пресс-служба Минтруда РФ слова Котякова.
 
ФинансыОбществоАнтон Котяков
 
 
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