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Единое пособие и другие выплаты проиндексируют с 2027 года на 6,8%

Единое пособие и другие выплаты проиндексируют с 2027 года на 6,8% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Единое пособие и другие выплаты проиндексируют с 2027 года на 6,8%

Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы с 1 января 2027 года на 6,8%, сообщил министр труда и социальной... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:39+0300

2026-09-24T16:39+0300

2026-09-24T16:39+0300

финансы

общество

антон котяков

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы с 1 января 2027 года на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, - с 1 января 2027 года на 6,8%", - приводит пресс-служба Минтруда РФ слова Котякова.

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финансы, общество , антон котяков