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На страхование от несчастных случаев на работе выделят 203 миллиарда рублей
На страхование от несчастных случаев на работе выделят 203 миллиарда рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
На страхование от несчастных случаев на работе выделят 203 миллиарда рублей
На страхование от несчастных случаев на работе предусмотрено почти 203 миллиарда рублей в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:40+0300
2026-09-24T16:40+0300
2026-09-24T16:40+0300
финансы
россия
социальный фонд
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На страхование от несчастных случаев на работе предусмотрено почти 203 миллиарда рублей в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 триллионов рублей. "Из них на выплаты пенсий предусмотрено почти 13,4 триллиона рублей, на выплату пособий по временной нетрудоспособности – 1,6 триллиона рублей, на страхование от несчастных случаев на производстве – почти 203 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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финансы, россия, социальный фонд
Финансы, РОССИЯ, Социальный фонд
На страхование от несчастных случаев на работе выделят 203 миллиарда рублей
Минтруд: на страхование от несчастных случаев на работе предусмотрено 203 миллиарда рублей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На страхование от несчастных случаев на работе предусмотрено почти 203 миллиарда рублей в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд
порядка 20 триллионов рублей.
"Из них на выплаты пенсий предусмотрено почти 13,4 триллиона рублей, на выплату пособий по временной нетрудоспособности – 1,6 триллиона рублей, на страхование от несчастных случаев на производстве – почти 203 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.