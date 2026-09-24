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На страхование от несчастных случаев на работе выделят 203 миллиарда рублей

На страхование от несчастных случаев на работе выделят 203 миллиарда рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

На страхование от несчастных случаев на работе выделят 203 миллиарда рублей

На страхование от несчастных случаев на работе предусмотрено почти 203 миллиарда рублей в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:40+0300

2026-09-24T16:40+0300

2026-09-24T16:40+0300

финансы

россия

социальный фонд

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На страхование от несчастных случаев на работе предусмотрено почти 203 миллиарда рублей в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 триллионов рублей. "Из них на выплаты пенсий предусмотрено почти 13,4 триллиона рублей, на выплату пособий по временной нетрудоспособности – 1,6 триллиона рублей, на страхование от несчастных случаев на производстве – почти 203 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

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финансы, россия, социальный фонд